اجرای طرح کارورزی طی سال جاری در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، میراحد حسینی عصر شنبه در نشست شورای هماهنگی آموزش های فنی و حرفه ای شهرستان بناب که با حضور یعقوب نماینده مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی، ضیاءالله اعزازی نماینده مردم بناب در مجلس شورای اسلامی، ولی الله فرج اللهی فرماندار بناب و جمعی از مسئولان شهرستان ترتیب یافته بود، با اشاره به تأیید منابع لازم از سوی دولت در این بخش افزود: کل سهم کشور از اجرای این طرح ۱۵۰ هزار نفر است که سهم استان آذربایجان شرقی نیز از این میزان ۵ هزار نفر بوده و این تعداد نیز توزیع شهرستانی خواهد شد.

وی همچنین از اجرای طرح نظام جامع اطلاعات بازار کار استان آذربایجان شرقی برای اولین بار در این استان خبرداد و تصریح کرد: این طرح در قالب سند تدبیر و توسعه استان پیشنهاد شده که نظام اطلاعات بازار کار استان را به صورت علمی و کاربردی پیاده خواهد کرد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سپس در خصوص طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی با بیان اینکه این طرح در گذشته به عنوان نظام استاد شاگردی مطرح شده بود که پس از بررسی های لازم با دستور وزیر برای اجرا ارسال شده است؛ خاطرنشان کرد: طرح استاد شاگردی با ابتکار استاندار آذربایجان شرقی و پیشنهاد اولیه وی به تصویب رسیده بود.

شهرستان ۱۴۰ هزار نفری بناب در ۱۱۰ کیلومتری جنوب تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی یکی از شهرهای استراتژیک استان از لحاظ دانشگاهی و صنعتی بودن آن به شمار می آید.