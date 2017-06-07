نشست مشورتی وزارت کار با نماینده کارگران در شورای عالی کار

به گزارش خبرنگار مهر، به دعوت معاونت توسعه اشتغال و کارآفرینی وزارت کار، نشست مشترک مسئولان این وزارتخانه در حوزه اشتغال، با حضور علی خدایی عضو کارگری شورای عالی کار و حسین حبیبی دبیر کل کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران جهت دریافت نقطه نظرات جامعه کارگری در خصوص طرح کارورزی امروز در محل این وزارتخانه برگزار می‌شود.

تشکیل نشست مشورتی با تشکل‌های کارگری پیش از اجرای طرح کارورزی یکی از درخواست‌های مکرر تشکل‌های کارگری بود.

پس از اجرای فاز ثبت نام از فارغ التحصیلان در قالب طرح کارورزی از چند هفته پیش، نمایندگان تشکل‌های کارگری بارها اعلام کردند در تنظیم این طرح از تشکل‌های کارگری به عنوان یکی از طرفین شرکای اجتماعی، هیچ‌گونه نظر خواهی نشده است.

پیش از این علی خدایی عضو هیأت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور و عضو کارگری شورای عالی کار در گفتگو با خبرنگار مهر خواستار تشکیل فوری جلسه شورایعالی کار را جهت رسیدگی به طرح کارورزی شده بود.

در قالب طرح کارورزی، دانش آموختگان دانشگاهی بیکار که در سامانه ثبت نام می‌کنند، پس از احراز صلاحیت به عنوان کارورز به یک بنگاه و واحد اقتصادی (در صورت تقاضای کارفرما) معرفی می‌شوند و به مدت ۴ تا ۶ماه مهارت لازم را در محیط واقعی کار کسب می‌کنند.

قرار است، ماهیانه یک سوم حداقل دستمزد سال ۹۶ (حدود ۳۱۰ هزار تومان) از طرف دولت به کارورزان به عنوان دستمزد در دوران کسب مهارت پرداخت شود. ضمن اینکه در صورتی که کارفرمایی پس از اتمام دوره کارورزی، نسبت به جذب و قرارداد با کارورز اقدام کند، دولت تا ۲ سال حق بیمه سهم کارفرما بابت فرد کارورز را پرداخت خواهد کرد.

قرار است طرح کارورزی به زودی اجرایی شود.