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۱۷ خرداد ۱۳۹۶، ۱۳:۰۹

تا ۳۱ خردادماه؛

نمایش «بی در زمان» در مجتمع فرهنگی فرشچیان اجرا می‌شود

نمایش «بی در زمان» در مجتمع فرهنگی فرشچیان اجرا می‌شود

اصفهان - نمایش «بی در زمان» به کارگردانی احسان جانمی در تالار فرشچیان اصفهان به صحنه رفت.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایش «بی در زمان» به نویسندگی حسین مهکام  و کارگردانی احسان جانمی در مجتمع فرهنگی هنری فرشچیان به روی صحنه رفته است.

موضوع این نمایش درام عاشقانه در ارتباط با انقلاب اسلامی است و به زندگی جوانی مبارز در اوایل سلطنت پهلوی دوم می‌پردازد که به دلیل فعالیت‌های سیاسی مخالف رژیم از خانه پدر دختر، که در آن بزرگ شده فرار کرده و تحت تعقیب قرار می‌گیرد. زندگی این جوان پس از سال‌ها توسط دختری به نام یاسمین روایت می‌شود.

«بی در زمان» به نوعی گذشته و حال و آینده را به هم پیوند می‌زند به نوعی که راز خانوادگی  این دختر با شکست زمان‌ها برملا می‌شود.

در این نمایش رسول هنرمند، فرزاد قاسمی، محسن احمدی نیک، ستاره تبریززاد، آرزو نادری، محمد جزایری ، کیانا اکبریان بازی می‌کنند.

نمایش بی در زمان در سال‌های گذشته نیز چندین بار در اصفهان اجرا شده است و اجرای دیگر بار این نمایش امسال با توجه به ایام ۱۴ و ۱۵ خرداد برنامه‌ریزی شده است.

این تئاتر تا ۳۱ خرداد هر شب از ساعت ۲۰ و ۴۵ دقیقه در «تماشاخانه»ی مجتمع فرهنگی هنری استاد فرشچیان واقع در  ابتدای خیابان توحید به صحنه می‌رود.

کد مطلب 3998180

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