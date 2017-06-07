نیروهای امنیتی با بزدلان حادثه مجلس برخورد خواهند کرد

به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان جلسه علنی امروز مجلس درباره حادثه تیراندازی امروز در محل مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: چند نفر از تروریست های بزدل به داخل مجلس نفوذ کردند و اقدامات سبکی انجام دادند که با آنها برخورد جدی شد.

وی افزود: من از نمایندگان محترم که در این شرایط کارشان را ادامه دادند تشکر می کنم.

لاریجانی ادامه داد: مساله جزیی است ولی این نشان می دهد که تروریست ها به دنبال مساله سازی هستند؛ مخصوصا در جمهوری اسلامی ایران که قطب فعال و موثری در مبارزه با تروریسم است می خواهند خدشه ایجاد کنند.

رئیس مجلس تاکید کرد: حتما نیروهای امنیتی با آنها برخورد جدی خواهند داشت و ان‌شاءالله این مشکل رفع خواهد شد.

پس از این سخنان رئیس مجلس، نمایندگان یکپارچه فریاد مرگ بر آمریکا سر دادند و جلس علنی مجلس پایان یافت.