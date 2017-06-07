روند پرداخت وام ویژه دکتری تسهیل شد/ افزایش تسهیلات دکتری

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مجتبی صدیقی رئیس سازمان امور دانشجویان صبح امروز در نشست مطبوعاتی با اشاره به روند پرداخت وام ویژه دکتری گفت: ثبت نام وام ویژه دکتری از ۱۳ خردادماه آغاز شده و تا ۱۵ تیرماه ۹۶ ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به حمایت های سازمان امور دانشجویان از دانشجویان دکتری براساس سیاست های مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت علوم گفت: کمک هزینه تحصیلی، کمک هزینه مسکن، دوره های کوتاه مدت تحقیقاتی از جمله حوزه های دانشجویی است که توسط سازمان امور دانشجویان پیگیری می شود و دانشجویان دکتری در این سه حوزه حمایت می شوند.

صدیقی افزود: تا سال ۹۲، دانشجویان دکتری فقط پژوهانه دریافت می کردند که اعتبار آن توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تأمین می شد و تعداد محدودی از دانشجویان می توانستند از این وام استفاده کنند و هر بار حدود یک هزار نفر از دانشجویان تا سقف پرداخت ۵ میلیون تومان برای یک دوره می توانستند از آن استفاده کنند.

رئیس سازمان امور دانشجویان افزود: یکی از سیاست های نقشه جامع علمی کشور این بود که سازمان امور دانشجویان از دانشجویان دکتری حمایت کند منتهی حمایت آن به صورت پرداخت بلاعوض نباشد و پرداخت تسهیلاتی باشد.

آیین نامه وام ویژه دکتری در سال ۹۳ تصویب شد

صدیقی خاطرنشان کرد: برهمین اساس آیین نامه وام ویژه دکتری در سال ۹۳ تصویب شد و آن سال در هر ماه ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان به دانشجویان دکتری، آن هم دانشجویانی که امتحان جامع را گذرانده بودند، پرداخت می شد.

استفاده ۳۰ هزار و ۵۶۲ نفر وام از وام دکتری در سال ۹۵

وی ادامه داد: سال ۹۳، دوهزار و ۵۹۹ نفر وام به مبلغ سه میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان پرداخت شد. درسال ۹۴، ۱۴ هزار و ۲۳۰ نفر وام به مبلغ ۲۰۱ میلیارد ریال (۲۰ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان) استفاده کردند. در سال ۹۵، ۶۵۰ هزار تومان برای سایر دانشجویان و ۷۵۰ هزار تومان برای دانشجویانی که پروژه های کاربردی دارند در هر ماه پرداخت شد و۳۰ هزار و ۵۶۲ نفر وام به مبلغ ۵۸ میلیارد تومان توسط دانشجویان استفاده شد.

اختصاص ۱۱۰ میلیارد تومان وام ویژه دکتری در سال جاری

رئیس سازمان امور دانشجویان خاطرنشان کرد: در سال ۹۶، با هم افزایی که با بانک توسعه تعاون صورت گرفت و با تفاهم نامه ای که در اردیبهشت ماه سال جاری با حضور وزرای علوم، کار و تعاون امضاء شد، اعتبار ۱۱۰ میلیارد تومان برای وام ویژه دکتری اختصاص داده شد.

روند اختصاص وام دکتری تسهیل شد

وی با اشاره به تسهیل شدن دریافت وام ویژه دکتری، ادامه داد: دانشجویان دکتری از ابتدای سال تحصیلی تا پایان چهار سال یعنی تا ۴۸ ماه می توانند از این وام استفاده کنند در گذشته صندوق رفاه دانشجویان، در طول سال دو ترم این وام را ارایه می داد ولی در ارائه وام ویژه دکتری، ۱۲ ماه سال نیز این وام پرداخت می شود که متوسط ماهانه ۷۰۰ هزار تومان است. بازپرداخت این وام با صحبت هایی که با بانک ها صورت گرفته است مانند تمام وام های دیگر صندوق رفاه دانشجویان، ۶۰ ماهه است و دو سال برای آن تنفس در نظر گرفته شده است.

بازپرداخت بعد از ۲ سال از فارغ التحصیلی و در ۶۰ ماه

وی افزود: در گذشته، دانشجویان خانم، ۹ ماه بعد و دانشجویان آقا ۲ سال بعد وام خود را پرداخت می کردند که در این دوره، دانشجویان خانم و آقا هر دو، ۲ سال بعد از تحصیل آن را پرداخت خواهند کرد و دانشجویان به هر میزان که وام دریافت کرده باشند در ۶۰ ماه و با نرخ ۴ درصد آن را باز پرداخت خواهند کرد.

تسهیل ضامن بانکی برای دریافت وام ویژه دکتری

صدیقی به ضمانتی که دانشجویان برای دریافت وام باید ارایه کنند اشاره کرد و گفت: دانشجویان دکتری که تا سقف ۱۵ میلیون تومان وام دریافت کنند یک تعهد کارمند برای آن کافی بوده که می تواند کارمند رسمی، پیمانی و یا حتی قراردادی باشد. این دانشجویان حتی می توانند جواز کسب ارائه کنند و همان کافی است.

منتفی شدن ارایه سفته توسط دانشجویان

وی ادامه داد: دانشجویانی که بیشتر از ۱۵ میلیون تومان وام دریافت کنند باید دو کارمند به عنوان ضامن تعهد دهند. در گذشته دانشجویان دکتری مجبور بودند ضامن و دانشجو باهم برای ارایه ضمانت به دفترخانه مراجعه کنند، الان سیستم فرق کرده است و دانشجو جداگانه مراجعه کرده و ضامن هم می تواند در سراسر کشور به شعبه بانک مراجعه کنند.

رئیس سازمان امور دانشجویان افزود: برای سهولت کار مقرر شد نماینده بانک به حوزه دانشجویی دانشگاه مراجعه کرده و دانشجویان نیز آنجا مراجعه کرده و فرم ها را پر کنند و نیاز به مراجعه به بانک نباشد. هیچ تعهد و سفته ای نیز نیاز نیست.

صدیقی خاطر نشان کرد: همچنین کمیته نظارتی نیز، پیش بینی شده تا اگر مشکلی احیاناً در مسیر وام به وجود آمد رفع شود .مسیر دریافت وام نسبت به سال قبل راحت تر شده است.

ارایه سه نوع وام جدید دیگر به دانشجویان دکتری

وی افزود: دانشجویانی که می خواهند از همان مسیر قبلی، وام دریافت کنند، و مایل نیستند از همان سیستم استفاده کنند، می توانند از وام تحصیلی صندوق به مبلغ ۵۰۰ هزار تومان هر ماه استفاده کنند، همچنین به دانشجویان دکتری، وام ضروری به مبلغ سه میلیون تومان توسط صندوق رفاه دانشجویان ارائه می شود و همچنین یک وام برای دانشجویان که دارای پایان نامه کاربردی هستند در نظر گرفته شده که ۲.۵ میلیون تومان است که دانشجویان دکتری روزانه غیر بورسیه یا بورسیه های جایابی نشده، می توانند از آن استفاده کنند.

حمایت سازمان امور دانشجویان از دوره های دکتری کوتاه مدت تحقیقاتی

رئیس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم تصریح کرد: سازمان حمایتی نیز از دانشجویان دکتری در دوره کوتاه مدت تحقیقاتی دارد، که به مدت ۶ تا ۹ ماه است که رشد داشته است در سال ۹۱، ۵۹۹ نفر از این دوره ها استفاده کردند در سال ۹۵ نیز یک هزار و ۵۸۸ نفر از این دوره های تحقیقاتی کوتاه مدت استفاده کردند که تعداد مذکور یک هزار و ۱۰۲ نفر از آنها به خارج اعزام شده و ۴۸۶ نفر در دانشگاه های داخل مشغول شده اند.

صدیقی افزود: به دانشگاه های مقصد نیز بابت پذیرش این دانشجویان توسط سازمان کمک می شود. همچنین به این دانشجویان حقوق مربی پایه یک تعلق می گیرد، دانشجویانی که به خارج، اعزام می شوند، ۶ تا ۹ ماه ارز دریافت می کنند.

وی ادامه داد: این دانشجویان قبلاً ۶ ماه ارز دریافت می کردند، ۳ ماه تسهیلات ریالی نیز توسط سازمان پرداخت می شد که اکنون ۴ ماه تسهیلات ریالی پرداخت می شود، بلیط رفت و برگشت و هزینه بیمه دانشجویان نیز توسط سازمان دانشجویان پرداخت می شود. اساتید راهنما از این دوره ها بسیار استقبال کرده اند و امسال برنامه ما این است که تعداد آنها را به دو هزار نفر برسانیم.