اتخاذ تدابیر ویژه دولت در پی گرمای ‏بی سابقه در سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی وقوع گرمای بی ­سابقه در استان سیستان و بلوچستان و اعزام نماینده ویژه از سوی رییس ­جمهور برای بررسی موضوع و اقدامات عاجل به منظور حل مشکلات ایجاد شده برای مردم جنوب این استان، وزارت نیرو در این جلسه هیات دولت گزارشی را از بررسی وضعیت مناطق مختلف استان سیستان و بلوچستان ارایه کرد.

بررسی اُفت ولتاژ برق در مناطق دور شبکه و اتخاذ تصمیمات لازم برای تأمین ولتاژ مناسب و همچنین تعیین تعرفه­‌های برق در شرایط گرمسیری و تأمین آب شرب مورد نیاز از محورهای مورد بررسی در این گزارش بود.

هیات وزیران با کاهش تعرفه برق در شهرهای مختلف استان از یک ماه تا ۹ ماه به تناسب درجه گرمسیری آنها موافقت کرد.

به موجب این تصمیم، تعرفه نوع گرمسیر (۱) برای شهرهای چابهار، کنارک، نگور و دشت یاری با دوره زمانی ۹ ماهه (اول فروردین تا پایان آذر) و شهرهای ایرانشهر، دلگان، بزمان و سیستان (زابل، زهک، لیمروز، هامون و هیرمند) با دوره زمانی ۶ ماهه (اول فروردین تا پایان شهریور) تعیین شد.

همچنین تعرفه نوع گرمسیر (۲) شامل شهرهای جالق، سیرگان و ایراندگان با دوره زمانی ۳ ماهه (اول خرداد تا پایان مرداد)، تعرفه نوع گرمسیر (۳) برای شهرهای میرجاوه، روتک، گورین، نصرت­آباد، سراوان، سوران و مهرستان با دوره زمانی ۳ ماهه (اول خرداد تا پایان مرداد)، تعرفه نوع گرمسیر (۱) و (۳) برای شهرهای نیکشهر، قصرقند، فنوج، بنت و اسپکه با دوره­ های زمانی ۶ ماهه (اول اردیبهشت تا پایان مهر) و ۳ ماهه (فروردین، آبان و آذر) و شهرهای سرباز و راسک با دوره­ های زمانی ۶ ماهه (اول فروردین تا پایان شهریور) و یک ماهه (مهر) و تعرفه نوع گرمسیر (۴) شامل شهرهای زاهدان و خاش با دوره زمانی ۳ ماهه (اول خرداد تا پایان مرداد) تعیین گردید.

درآمد ناشی از ساخت و فروش ساختمان مشمول مالیات می­‌شود

با تصویب هیات وزیران، درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان (عرصه و اعیانی) حسب مورد مشمول مقررات مالیات بر درآمد خواهد بود.

دولت این تصمیم را با توجه به انقضای یک سال از تاریخ اجرای قانون مالیات‌های مستقیم و به منظور رفع مشکلات اجرایی ذی نفعان موضوع اتخاذ کرد.

همچنین به موجب این تصمیم، ارزش روز زمین در زمان فروش ساختمان احداث شده از ارزش روز فروش ساختمان کسر و مابقی آن در درآمد مشمول مالیات لحاظ می­‌شود.

این تصمیم شامل ساختمان­هایی خواهد شد که از اول سال ۱۳۹۵ پروانه ساختمانی اخذ کرده اند و شامل ساختمان­هایی که تا پایان سال ۱۳۹۴ پروانه ساختمان اخذ شده و حتی اتمام ساختمان نیز بعد از سال ۹۴ باشد، نمی­‌شود و ساختمان­‌هایی که پروانه ساخت آنها قبل از سال ۱۳۹۴ باشد، صرفاً مشمول مالیات نقل و انتقال خواهد بود.

این تصمیم شامل ساخت و فروش ساختمان در شهرهای کمتر از یکصد هزار نفر نخواهد بود.

ضمناً در مورد نقل و انتقال ساختمان‌های نیمه تمام، مبلغ فروش هر مرحله به عنوان بهای تمام شده خریدار مرحله بعدی محسوب و از درآمد ناشی از ساخت و فروش املاک مذکور کسر می‌گردد.

در مورد اعیان احداث شده در املاک موقوفه، ارزش زمین در محاسبه درآمد مشمول مالیات ناشی از ساخت و فروش املاک منظور نخواهد شد.

بدهی ­های دولت از طریق واگذاری اسناد خزانه اسلامی تسویه می‌­شود

هیات وزیران به منظور تسویه بدهی مسجل دولت بابت طرح­های تملک دارایی ­های سرمایه ­ای و مابه­‌التفاوت قیمت تضمینی محصولات کشاورزی، با واگذاری اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید تا سررسید به قیمت اسمی تا سقف مبلغ ۹۵ هزار میلیارد ریال به طلبکاران موافقت کرد.

سقف واگذاری اسناد یاد شده در هر مرحله به میزان ۱۹ هزار میلیارد ریال خواهد بود.

همچنین تا سقف ۱۰ هزار میلیارد ریال از این اعتبار برای تهاتر بدهی و طلب دولت به ستاد اجرایی‌فرمان حضرت امام (ره) و شرکت‌های وابسته به آن ستاد که حداقل ۳۰ درصد از سهام آنها متعلق به ستاد مذکور و شرکت‌های تابعه باشد، تعلق می‌گیرد.