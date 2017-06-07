جزییات جلسه اعضای شورا و معاونان شهرداری با عیسی شریفی

ابوالفضل قناعتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزییات جلسه امروز برخی از اعضای شورا، معاونان و مدیران شهرداری با عیسی شریفی گفت: بعداز آن که قائم مقام شهردار تهران به دلیل درمان فرزندشان از کشور خارج شدند حاشیه‌هایی ایجاد شد که امروز عیسی شریفی با وجود آن که پیش از این از سمت خود استعفا داده بودند به دفتر کار خود آمد و با برخی ار اعضای شورای شهر از جمله اعضای اصلاح طلب و اصولگرا، مدیران شهری دیدار کرد.

وی ادامه داد: در این جلسه از زحمات این مدیر شهری تقدیر و تشکر شد و حضار برای سلامتی دختر وی نیز که به بیماری مبتلا شده، آرزوی سلامتی کردند.

به گفته قناعتی، عیسی شریفی از مسئولیت خود در شهرداری کناره گیری کرده و قصد دارد ادامه درمان فرزند خود را دنبال کند.

به گزارش مهر، احمد حکیمی پور یکی از اعضای شورای شهر تهران که در مراسم تقدیر از عیسی شریفی قائم مقام شهردار تهران حاضر بود، گفت: بنده به عنوان عضوی از شورای اسلامی که ۴ سال افتخار همکاری مستمر با جناب شریفی را دارم ایشان را فردی بی‌حاشیه، بی‌منت، بدون کوچکترین تبلیغات می‌دانم که در خدمت به شهر و اجرای پروژهای مدیریت شهری قدم برداشته است.

وی تصریح کرد: به عنوان عضو کوچک شورای شهر جو حاکم و بداخلاقی‌های اخیر درکشور را که به راحتی با آبروی افراد بازی می‌شود محکوم می‌کنم. گرچه این بداخلاقی‌ها خللی در روحیه جهادی مدیران شهری ایجاد نمی‌کند اما جو حاکم در کشور جو مطلوبی نیست امیدواریم بداخلاقی‌های سیاسی تمام شود.

لوطی‌گری کجا رفته است؟

مدیرعامل شرکت متروی تهران نیز در این دیدار ضمن تقدیر و تشکر از زحمات بی‌دریغ عیسی شریفی طی همکاری با شهرداری تهران گفت: درست است که در کشور اتفاقاتی افتاده است که رنگ و بوی سیاسی دارد اما نباید با هدف سیاسی خدمات شخصی را نادیده گرفت.

هابیل درویشی گفت: چه بر سر ما آمده که به راحتی تهمت می‌زنیم؟ معرفت، لوطی گری، انصاف و ترس از خدا کجا رفته است؟

وی تصریح کرد: انصاف نیست خدمات کسی را که تمامی تلاشش را برای تحقق هدف خدمت شهرداری تهران به مردم به کار بسته است، خیلی زود و در کمال بی انصافی فراموش کنیم. بنده وابسته به هیچ جناحی نیستم اما امیدوارم سیاسیون که حرف‌های سیاسی می‌زنند- که حرف سیاسی زیاد هم است- در گفته‌های شان معرفت و لوطی گری و ترس از خدا را نادیده نگیرند.

شریفی، فردی توانمند، رئوف و پرتلاش است

در این مراسم معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری پایتخت هم ضمن تقدیر و تشکراز زحمات عیسی شریفی در مدت همکاری با شهرداری تهران گفت: در هشت سال دفاع مقدس عملکرد ایشان برای هم‌رزمانشان ثابت شده است. شریفی مردی ولایت مدار است که با اقتدار کارکرده است. ظرف ۲۰ سال توفیق خدمتی که در کنار ایشان داشته‌ام، وی را فردی توانمند، رئوف و پرتلاش می‌دانم که درزندگی تنها خدمت را سرلوحه برنامه‌هایش قرار داده است.

قدرت گودرزی با اشاره به بداخلاقی‌ها و هجمه‌های سیاسی اخیر اظهارکرد: شریفی اواسط اسفندماه به دلیل درمان دخترش درخواست مرخصی کرد، اما شهردار تهران از ایشان خواست این مرخصی را به تعویق بیندازد. امروز نیز با وجود اینکه دخترش در بستر بیماری است در محل کار خود حاضر شده است.

وی با بیان اینکه بداخلاقی‌های سیاسی وجود دارد اما نباید اخلاق و انسانیت از بین برود، گفت: شریفی مرد کار است که وجود خود را وقف کار کرده است.

بار اصلی شهرداری پس از دکتر قالیباف بر عهده آقای شریفی است

معاون برنامه‌ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران نیز با بیان اینکه دکتر شریفی نیروی محوری و اجرایی مدیریت شهری در دهه اخیر بوده است، گفت: بار اصلی فعالیت‌های اجرایی به عنوان قائم مقام پس از دکتر قالیباف در راهبری پروژه‌های کلان بر دوش آقای شریفی بوده است.

ناصر امانی با اشاره به فضای سیاسی حاکم بر کشور تصریح کرد: پیش بینی می‌شد که بلایی که بر سر اغلب نیروهای کارآمد می‌آورند و مورد تخریب و آماج قرار می‌دهند، روزی بر سر فردی مانند شریفی که محور اجرایی مدیریت شهری بوده است هم آورده شود. اکنون نیز از بهانه بیماری دختر ایشان استفاده شده و با اهداف سیاسی و جناحی دست به تخریب او زدند.

وی با بیان اینکه شریفی انسانی شریف است که همیشه پشت پرده و غیرعلنی و به دور از خودنمایی در مسیر تحقق پروژه‌های بزرگ شهری قدم برداشته است و انجام وظیفه کرده، خاطرنشان کرد: در هیچ‌یک از پروژه‌ها و افتتاحیه‌های یک دهه اخیر مدیریت شهری چهره شریفی دیده نشده و رسانه‌ای نشده است، اما فضای نامطلوب رسانه‌ای کشور با اهداف سیاسی تصویر این مرد عمل را تخریب کرد.

معاون توسعه منابع انسانی شهرداری تهران نیز ضمن تقدیر از یک دهه تلاش عیسی شریفی در مدیریت و اجرای پروژه‌های شهری گفت: متأسفانه فضای سیاسی حاکم بر جامعه به گونه‌ای ناسالم و مسموم شده است که در حق مردان جنگ و جبهه؛ همانانی که جانشان را بر طبق اخلاص گذاشته‌اند هم به راحتی بی انصافی می‌شود موردهجمه و آماج سیاسی قرار می‌گیرند.

سیدجعفر تشکری هاشمی با بیان اینکه نباید در فضای دروغ و تزویر با اهداف سیاسی اخلاق را نادیده بگیریم، تأکید کرد: شریفی مردی مقتدر، ولایت مدار و پرتوانی است که اخلاق را سرلوحه عملکرد خویش قرار داده و در راه خدمت به شهر و شهروندان از هیچ اقدامی دریغ نکرده است.

وی با اشاره به بداخلاق‌های اخیر سیاسی در کشور گفت: اینها مصداقی از فرمایشات مقام معظم رهبری در روز ارتحال امام (ره) است که فرمودند نگذارید جای شهید و جلاد عوض شود. امیدواریم مردان جنگ و جهاد همان‌طور که در جبهه‌های جنگ محکم در مقابل دشمن ایستادند در پیشگاه خداوند محفوظ بمانند.