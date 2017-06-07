امنیت در حرم مطهر امام برقرار است

به گزارش خبرنگار مهر، حرم مطهر امام خمینی( ره ) در آرامش کامل به سر برده و تحت کنترل کامل نیروهای انتظامی و امنیتی قرار گرفته است.

بر اساس این گزارش، حرم مطهر از پیش از ظهر چهارشنبه توسط نیروهای چک و خنثی مورد بررسی قرار گرفت و هم اکنون این محل بطور کامل پاکسازی شده و تحت کنترل دقیق نیروهای امنیتی و انتظامی است.

متروی حرم امام نیز تا اطلاع ثانوی و جهت پاکسازی کامل بسته است.

بر اساس مشاهدات عینی خبرنگار مهر، محورهای منتهی به حرم امام( ره) تحت کنترل نیروهای امنیتی قرار دارد و امکان پیش روی از درب شماره ۳ حرم به بعد وجود ندارد.