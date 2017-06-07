به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد میرمحمدی عصر امروز در جلسه شورای اداری استان یزد که با حضور رئیس سازمان محیط زیست برگزار شد، اظهار داشت: اهمیت محیط زیست برای هیچکس مبهم نیست زیرا محیط زیست یک مجموعه از عناصری است که هر خللی در یکی از عناصر و مجموعه به وجود بیاید، در حیات طبیعی خلل ایجاد می کند و ما انسانها یکی از عناصر این چرخه هستیم.

وی افزود: نباید هیچ عنصری را در این چرخه بی اهمیت تلقی کنیم، آب و خاک، انسان، حیوانات و ... هر کدام نقش و وظیفه ای در این چرخه دارند و آنها وظایف خود را ایفا می کنند و دخالت های انسانی است که برای تغییر و تحول سیستم طبیعت را متحول می کند.

میرمحمدی ادامه داد: انسان هم می تواند در بهبود و پیشگیری از آسیب های زیست محیطی تلاش کند و هم در تخریب قدم بردارد و در انسانها نقش اساسی تر را مدیران و سیاستگذاران دارند بنابراین اگر سیاست های صحیحی در ارتباط با محیط زیست داشته باشیم و مدیریت صحیحی را اعمال کنیم، به طور قطع به نتایج بهتری می رسیم.

استاندار یزد عنوان کرد: در استان یزد با توجه به ظرفیت های بسیار خوبی که در حوزه محیط زیست هم از نظر تنوع اقلیمی و هم تنوع گیاهی و جانوری داریم، نقش بسیار بالا و ظرفیت های بسیار بالایی در استان داریم و مدیران ما نیز با همدلی و هماهنگی و شناخت این ظرفیت ها در تصمیم گیری ها همراه هستند و در پیشبرد امور محیط زیست استان توجه خاص دارند.

وی با اشاره به کمبود آب در استان یزد بیان کرد: یکی از عناصری که در محیط زیست نقش اساسی ایفا می کند، آب است که خوشبختانه در استان یزد مصرف آب هم در بخش صنعت و کشاوررزی و هم در بخش آب شرب مدیریت شده در حال پیشرفت هستیم تا بتوانیم موثرترین بهره برداری را داشته باشیم.

میرمحمدی با اشاره به استقرار واحدهای صنعتی در استان یزد به ویژه کوره های آجرپزی که بحث آلودگی هوا را به دنبال داشت، افزود: با همراهی محیط زیست و سایر مدیران، اقدامات موثری انجام شد هم در زمینه فلیترگذاری، هم تغییر سوخت واحدهای آجرپزی و هم توسعه فضای سبز اقدامات خوبی انجام شد و آلودگی تا حدودی مهار شده و حد غیرمجاز آلودگی در یزد بسیار کاهش یافته است.

وی در مورد صنایع و معادن استان نیز اظهار داشت: با توجه به مجوزهایی که در گذشته داده شده باید حق و حقوق آنها را پیگیری کنیم و در حوزه معادن نیز باید به نحوی عمل شود که هم بهره برداری انجام شود و هم آسیبی به محیط زیست وارد شود که در این زمینه دانش روز و تکنولوژی می تواند بسیار اثرگذار باشد.

استاندار یزد خاطرنشان کرد: تلاش ما این است که در استان هم بتوانیم توسعه صنعتی و هم بهره برداری از معادن داشته باشیم و هم بتوانیم محیط زیست را حفظ کنیم که در این راستا هرچه علم و دانش و تکنولوژی را بیشتر استفاده کنیم، موفق تر خواهیم بود.

میرمحمدی یکی دیگر از نقاط مثبت استان را تشکل های زیست محیطی این استان دانست و بیان کرد: حمایت از این تشکل ها به مدیریت استان کمک می کند زیرا خوشبختانه حساسیت های تشکل های زیست محیطی در یزد بسیار بالاست و در مواقع لزوم نظرات خود را اعلام می کنند.

وی در مورد تنوع حیات وحش نیز بیان کرد: خشکسالی وحوش و حتی بسیاری از گونه های گیاهی در مناطق حفاظت شده را تحت تاثیر قرار داده بود اما با تدابیر اتخاذ شده و آبرسانی دستی، از بروز خطر برای حیات وحوش و گیاهان کمیاب جلوگیری شد.