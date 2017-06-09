بشارت بهشت به ۲ گروه در سوره «حدید»/ رستگاری قیامت جاودانه است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد میرعمادی شامگاه جمعه در جلسه تفسیر سوره «حدید» قرآن و آیه ۱۲ این سوره به این عنوان که «یَوْمَ تَرَی الْمُؤْمِنینَ وَ الْمُؤْمِناتِ یَسْعی‌ نُورُهُمْ بَیْنَ أَیْدیهِمْ وَ بِأَیْمانِهِمْ بُشْراکُمُ الْیَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْری مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدینَ فیها ذلِکَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظیمُ» اظهار داشت: موضوع آیه ۱۲، نور مومنان در قیامت است.

مسائل معنوی را با زبان مالی نمی توان توصیف کرد

وی با بیان اینکه یکی از موضوعاتی که در قرآن فراوان به آن پرداخت شده مسئله قیامت و جهان آخرت است عنوان کرد: بیش از هزار آیه در رابطه با معاد در قرآن وجود دارد.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه چندین سوال و ابهام برای انسان وجود دارد که قیامت چگونه است؟ صحنه قیامت چگونه است؟ چگونه اولین و آخرین انسان ها یک جا می شوند؟ محشر و دادگاه الهی چگونه است؟ گفت: همچنین این سوال مطرح است که آیا همچنان که در قرآن توصیف شده نعمت های بهشتی مانند نعمت های دنیوی است یا شکل دیگری هستند؟ وضعیت عذاب جهنمیان چگونه است؟ و ...

آیت الله میرعمادی با بیان اینکه یک سری حقایق وجود دارد که نیاز به تدبر، تفکر و تعمق دارد گفت: دلیل اینکه بعضی از حقایق روز قیامت را لمس و درک نمی کنیم از این باب است که عظمت مسائل قیامت بالاتر از آن چیزی است که ما فکر می کنیم.

وی با بیان اینکه مسائل معنوی را با زبان مالی نمی توان توصیف کرد گفت:حقایق جهان آخرت آن قدر بزرگ است که الفاظ دنیا از توصیف آنها قاصر است.

در اسلام کسب فضیلت برای مرد و زن یکسان است

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه باید برای خود تصویری از تجسم اعمال در قیامت داشته باشیم گفت: از آنجایی که مسائل جهان آخرت بسیار بالا و با عظمت است زبان دنیوی ما عاجر از بیان است و مجبور هستیم در قالب تشبیه و تصویر و مقایسه مطالب را بیان کنیم.

آیت الله میرعمادی با بیان اینکه یکی از مسائل قیامت مسئله تجسم اعمال است گفت: یکی از آیات قرآن که به این موضوع اشاره دارد آیه ۱۲ سوره «حدید» است.

وی با اشاره به ترجمه آیه ۱۲ سوره «حدید» گفت: روزی مردان و زنان مومن را می بینیم با سرعت نورشان در پیشاپیش آنها و سمت راست آنها در حرکت است.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد ادامه داد: آن روز ملائکه به مومنین و مومنات بشارت بهشت را که جریان دارد می دهند که در آن بهشت جاودانه هستند و این فوض و رستگاری بزرگی است.

آیت الله میرعمادی با اشاره به نکات تفسیری این آیه ادامه داد: اولین جمله آن خطاب به پیامبر و هرکسی که در قیامت شانیت دیدن قیامت را داشته باشد است بوده که می توانند این صحنه را ببیند.

وی با بیان اینکه با بیان اینکه نکته دوم این بوده که فرقی بین زن و مرد نیست گفت: در اسلام کسب فضیلت ها برای مرد و زن یکسان است و پاداش روز قیامت نیز برای مرد و زن یکسان است.

رستگاری قیامت جاودانه است

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه برای کسب فضیلت ها، رسیدن به کمال، خدمت، فعالیت و ... فرقی بین زن و مرد وجود ندارد افزود: همچنین باب نکته سوم این آیه این است که در روز قیامت مردان و زنان را می بینیم که با شتاب راه می روند و وقتی که منادی ندا می دهد که ای خلایق جمع شوید روز محشر است و همه اولین و آخرین باید جمع شوند همه مردان و زنان مومن با شتاب حرکت و اجتماع می کنند.

آیت الله میرعمادی با اشاره به ویژگی این اجتماع عنوان کرد: در این اجتماع دو گروه حاضر می شوند که گروه اول کسانی هستند که از آنها به عنوان مقربان درگاه الهی یاد می شود و اعمال آنها در دنیا خالصانه بوده است و گروه دوم کسانی هستند که نامه عملشان به دست راست آنها داده شده ونجات یافتگان هستند.

وی با بیان اینکه حرکت این دو گروه به سمت کمالات است ادامه داد: پیامبران، ائمه و معصومین به نهایت کمال می رسند و برخی هم در طبقات پایین تر قرار می گیرند.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه در روایت آمده است که مومنات به سوی درجات بهشت که خداوند برای آنها تدارک دیده می شتابند تا جایی که نور آنها به حد کمال برسد گفت: وقتی که همه در جایگاه کمال خود قرار گرفتند ملائکه به آنها بشارت می دهند که به آخرین درجه کمال رسیده اند.

آیت الله میرعمادی با بیان اینکه ملائکه دو بشارت می دهند که یکی بشارت بهشت و ویژگی بهشت است و این ویژگی ها بیانگر آرامشی است که افراد در بهشت دارد گفت: بشارت دوم، بشارت جاودانگی در بهشت ورستگاری بزرگ است.

وی با اشاره به اینکه رستگاری قیامت واقعی و جاودانه است ادامه داد: عامل این رستگاری، ایمان، اخلاص و انفاق است و اگر زن و مرد مسلمان و مومن در قیامت به فوض عظیم دست پیدا می کنند به خاطر این سه عمل است.