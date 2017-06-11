ایران تیم زیرک و باهوشی است/ باید از ضدحملات استفاده کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، «ویکتور جلیل‌اف» که به جای «ساموئل بابایف» سرمربی ازبکستان در نشست خبری پیش از بازی تیم ملی فوتبال ازبکستان و ایران که بعدازظهر امروز در آکادمی ملی فوتبال برگزار شد، گفت: بازی مهم و سرنوشت سازی برای هر دو تیم است که برد در آن نقش بسزایی دارد.

وی افزود: ایران در بازی رفت موفق شد به پیروزی برسد. ما به اینجا آمده ایم تا سه امتیاز را کسب کنیم. امیدوارم برای بار سوم ایران را شکست بدهیم. چون اختلاف امتیاز بین ایران و کره جنوبی زیاد نیست، امیدوارم در نهایت به جام جهانی صعود کنیم.

مربی تیم ملی ازبکستان درباره اینکه تیم ایران بهترین خط دفاعی دنیا را در مرحله نهایی انتخابی جام جهانی دارد و اینکه ازبکستان چه تدابیری برای گلزنی دارد، تصریح کرد: ایران تیم بسیار خوب و مستحکمی است. همه می دانند هر بازی ساختار و برنامه خاص خودش را دارد. می دانیم ایران یکی از بهترین تیم هایی است که در دفاع مشکلی نداشته است ولی می توانیم از لحظه ها، اشتباهات و غفلت های ایران به بهترین نحو استفاده کنیم. در بازی با قطر هم می توانستیم بازی را با نتیجه بهتری به پایان برسانیم که نشد. ایران شیب هجومی خودش را دارد و می توانیم روی ضدحملات به بهترین نحو برای گلزنی به ایران استفاده کنیم.

جلیل اف تاکید کرد: تیم ایران زمانی متکی به فرد و بازیکن بود مثل علی دایی، خداداد عزیزی، مهدی مهدوی کیا و ... ولی الان ایران یک تیم است و روی بازیکن خاصی نمی چرخد. برای همین مطمئنیم بازی سختی با یک تیم داریم نه بازیکن و فرد خاصی.

وی درباره صحبتهای جباروف هافبک ازبکستان مبنی بر اینکه ازبکستان در سال ۲۰۱۴ ایران را شکست داده و این موضوع ازبکها را امیدوار نگه می دارد، تاکید کرد: هر بازیکن می تواند نظر خودش را بگوید. هر بازی برنامه خودش را دارد. امیدوارم از برنامه هایی که داریم به بهترین نحو استفاده کنیم. ما یک تیم هستیم و این موضوع ما را دچار غرور نمی کند. ایران یک تیم زیرک و باهوش است و باید مراقب این تیم باشیم تا به پیروزی برسیم.

ادامه دارد...