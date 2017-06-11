به گزارش خبرگزاری مهر، بشیر خالقی در خصوص لباس پرستاری رونمایی شده در دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، افزود: لباس رونمایی شده در دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ناشی از تصمیمی محلی است لذا قابل تعمیم به همه استان‌ها نیست.

وی تصریح کرد: سیستان و بلوچستان چون دارای لباس محلی خاصی است می‌تواند برای پرستاران خود نیز لباس محلی خاصی داشته باشند اما مسئولان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان نمی‌توانند این لباس را به عنوان پوشش تمامی پرستاران کشور معرفی کنند.

خالقی افزود: در شرایط فعلی پرستاران به طور کلی از پوشش واحدی برخوردارند اما هر تصمیم یا تغییر برای رونمایی از پوشش خاص پرستاران باید توسط وزارت بهداشت انجام شود.

عضو هیات رئیسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، یادآور شد: بهتر است از اینگونه تصمیمات شخصی و سلیقه‌ای در مسائلی با ابعاد کشوری پرهیز شود.

این در حالی است که معاون پرستاری وزارت بهداشت، عنوان داشته بود؛ لباس پرستاری که در دانشگاه علوم پزشکی زاهدان رونمایی شده، مورد تایید این وزارتخانه نیست و با مبانی علمی و کارشناسی مغایرت دارد.