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۲۴ خرداد ۱۳۹۶، ۱۰:۴۳

رئیس سازمان امور دانشجویان خبر داد؛

کاهش آمار تخلفات موسسات اعزام دانشجو/ آغاز بررسی درخواست های جدید

کاهش آمار تخلفات موسسات اعزام دانشجو/ آغاز بررسی درخواست های جدید

رئیس سازمان امور دانشجویان گفت: حدود ۱۶۰ موسسه اعزام دانشجو وجود دارد و با پیگیری های صورت گرفته و اطلاع رسانی ها، آمار تخلفات موسسات اعزام دانشجو به خارج کمتر شده است.

مجتبی صدیقی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت موسسات اعزام دانشجو به خارج از کشور گفت: فعالیت موسسات اعزام دانشجو به خارج از کشور به صورت مستمر در کارگروهی مرکب از نمایندگان دستگاه های مختلف ارزیابی می شود.

وی ادامه داد: طی ۳ الی ۴ سال اخیر مجوز جدیدی برای موسسات اعزام دانشجو به خارج از کشور صادر نشده است و به تازگی بررسی درخواست ها آغاز شده است.

رئیس سازمان امور دانشجویان افزود: حدود ۱۶۰ موسسه اعزام دانشجو وجود دارد که تعدادی از این موسسات یا خودشان فعالیت شان را قطع کرده اند و یا در بررسی ها به دلیل تخلفات، سلب مجوز شده اند.

وی ادامه داد: اگر موسسه ای در بررسی ها تخلف کرده باشد، ابتدا به آن تذکر و اخطار داده می شود و سپس مجوز آن موسسه به صورت موقت سلب شده و بعد از آن، سلب مجوز دایم اعمال می شود.

صدیقی خاطرنشان کرد: به نسبت گذشته و با پیگیری های صورت گرفته و اطلاع رسانی ها، آمار تخلفات موسسات اعزام دانشجو به خارج کمتر شده و اعتراضات اولیاء دانشجویان کاهش یافته است، امیدواریم مسیر نظارت و کنترل جدی تر دنبال کنیم.

کد مطلب 4002883
زهرا سیفی

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