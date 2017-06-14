کاهش آمار تخلفات موسسات اعزام دانشجو/ آغاز بررسی درخواست های جدید

مجتبی صدیقی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت موسسات اعزام دانشجو به خارج از کشور گفت: فعالیت موسسات اعزام دانشجو به خارج از کشور به صورت مستمر در کارگروهی مرکب از نمایندگان دستگاه های مختلف ارزیابی می شود.

وی ادامه داد: طی ۳ الی ۴ سال اخیر مجوز جدیدی برای موسسات اعزام دانشجو به خارج از کشور صادر نشده است و به تازگی بررسی درخواست ها آغاز شده است.

رئیس سازمان امور دانشجویان افزود: حدود ۱۶۰ موسسه اعزام دانشجو وجود دارد که تعدادی از این موسسات یا خودشان فعالیت شان را قطع کرده اند و یا در بررسی ها به دلیل تخلفات، سلب مجوز شده اند.

وی ادامه داد: اگر موسسه ای در بررسی ها تخلف کرده باشد، ابتدا به آن تذکر و اخطار داده می شود و سپس مجوز آن موسسه به صورت موقت سلب شده و بعد از آن، سلب مجوز دایم اعمال می شود.

صدیقی خاطرنشان کرد: به نسبت گذشته و با پیگیری های صورت گرفته و اطلاع رسانی ها، آمار تخلفات موسسات اعزام دانشجو به خارج کمتر شده و اعتراضات اولیاء دانشجویان کاهش یافته است، امیدواریم مسیر نظارت و کنترل جدی تر دنبال کنیم.