نخست وزیر پاکستان با «ملک سلمان» دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه پاکستان، «نواز شریف» نخست وزیر پاکستان که روز گذشته به عربستان سفر کرده بود امروز در «جده» با «ملک سلمان» پادشاه این کشور دیدار و گفتگو کرد.

طرفین در این دیدار در مورد تنشهای اخیر دو کشور عربی قطر و عربستان و همچنین وضعیت کلی منطقه به بحث و تبادل نظر پرداختند.

شریف در این دیدار از آمادگی کشورش برای ایفای نقش ثالث جهت رفع تنش ها بین دوحه و ریاض به عنوان دو کشور اسلامی خبر داد و ضمن ارائه پیشنهادات خود به ملک سلمان، خواهان حل این بحران شد.

«سرتاج عزیز» مشاور نخست وزیر پاکستان در امور خارجی، ژنرال «قمر جاوید باجوه» فرمانده کل ارتش و « اسحاق دار» وزیر خزانه داری پاکستان نیز در این دیدار حضور داشتند.

به گفته رسانه ها در صورتی که پیشرفتی در این دیدار حاصل شود، شریف پس از عربستان راهی قطر و امارات متحده جهت رایزنی با سران این کشورها خواهد شد.

لازم به ذکر است که نخست وزیر پاکستان پیش از سفر به ریاض، سفیران خود در کشورهای عربستان، امارات و قطر را برای شرکت در اجلاسی با حضور سرتاج عزیز و دبیر کل امور خارجه این کشور فراخواند.

در این اجلاس در مورد بحران اخیر کشورهای خلیج فارس و نگرانی اسلام آباد از این تنش ها به بحث و گفتگو پرداختند.

شریف در این دیدار اعلام کرد که ما نهایت تلاش خالصانه خود را برای برقراری صلح در ورابط کشورهای خلیج فارس انجام خواهیم داد چرا که اتحاد بین کشورهای اسلامی سبب بهتر شدن وضعیت منطقه و اتحاد در امت اسلامی خواهد شد.