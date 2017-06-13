خدمات رایگان حمل و نقل عمومی به شهروندان در روز قدس و عید فطر

به گزارش خبرگزاری مهر، مازیار حسینی در جلسه هماهنگی مدیران حوزه خدمات شهری، حمل و نقل و ترافیک و راهنمایی و رانندگی تهران در خصوص برگزاری مراسم روز قدس و نماز عید سعید فطر از آمادگی کامل مدیریت شهری برای ارائه خدمات به شهروندان خبر داد.

در این جلسه معاون خدمات شهری شهرداری تهران، مدیران عامل شرکت مترو، شرکت واحد اتوبوسرانی، رئیس پلیس راهور ناجا و مدیران اجرایی حوزه حمل و نقل عمومی به ارائه گزارش در خصوص اقدامات، مسئولیت ها و برنامه های پیش رو در جهت برگزار شکوهمند مراسم روز قدس و نماز عید فطر پرداختند.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران تصریح کرد: علاوه بر خدمات رایگان مترو در شب های قدر از ساعت 24 تا 4 صبح کلیه خطوط مترو در روز قدس و روز عید سعید فطر تا پایان مراسم به صورت رایگان به شهروندان خدمات رسانی خواهد کرد.

حسینی در خصوص خدمات ناوگان اتوبوسرانی پایتخت نیز یادآور شد: شرکت واحد اتوبوسرانی پایتخت به صورت شبانه روزی و با دپوی ناوگان ظرفیت مناسب جهت جابه جایی شهروندان از میادین و مساجد اصلی شهر تهران را به صورت رایگان به محل برگزاری نماز جمعه روز قدس و عید سعید فطر فراهم می کند.

معاون شهردار تهران همچنین تاکید کرد: کلیه مناطق شهرداری تهران، شبکه حمل و نقل عمومی و پلیس راهور ناجا باید با هماهنگی میدانی و عملیاتی سهم خود را در برگزاری هر چه بهتر این حرکت معنوی ارزشمند ایفا کرده تا رضایت شهروندان را شاهد باشیم.