اردوغان:اتهامات وارده به قطر به نفع منطقه نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه اعلام کرد: قطر حامی تروریسم نیست و دوحه در کنار ترکیه بیشترین تلاش ها را در نبرد با داعش داشته است.

وی با بیان این مطلب افزود: اتهاماتی که به قطر وارد شده است هرگز به نفع منطقه نیست.

اردوغان با اشاره به بحران اخیر میان قطر و کشورهای عربی گفت: پادشاه عربستان سعودی باید به عنوان بزرگ خلیج فارس، این بحران را حل و فصل کند.

وی با محکوم کردن انزوای قطر گفت: این اقدام عملی غیر انسانی و غیر اسلامی است.

روز ۵ ژوئن (دوشنبه هفته گذشته) عربستان، امارات، بحرین و مصر ضمن اعلام قطع روابط خود با قطر، دوحه را به حمایت از تروریسم و تلاش برای برهم زدن امنیت منطقه متهم کردند. بعد از آن شماری از کشورهای عربی و اسلامی دیگر نیز روابط خود را با قطر قطع کرده و برخی مانند اردن سطح روابط دیپلماتیک خود را کاهش دادند.

قطع روابط کشورهای عربی با قطر با اقدامات اجرایی دیگری از جمله مسدود کردن مرزهای دریایی، هوایی و زمینی مشترک با این کشور همراه شد و دوحه از اقدام کشورهای عربی عضو شورای همکاری خلیج فارس انتقاد و ابراز تأسف کرد. از همان روزهای آغازین ایجاد شدن بحران امیر کویت به عنوان میانجی برای حل این بحران به عربستان، امارات و قطر سفر کرد که تا کنون نتیجه بخش نبوده است.