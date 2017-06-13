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۲۳ خرداد ۱۳۹۶، ۱۵:۰۲

اردوغان:اتهامات وارده به قطر به نفع منطقه نیست

اردوغان:اتهامات وارده به قطر به نفع منطقه نیست

رئیس جمهوری ترکیه در سخنانی اعلام کرد که اتهامات وارده به قطر که اخیرا از سوی برخی کشورهای عربی صورت گرفته است، به نفع منطقه نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه اعلام کرد: قطر حامی تروریسم نیست و دوحه در کنار ترکیه بیشترین تلاش ها را در نبرد با داعش داشته است.

وی با بیان این مطلب افزود: اتهاماتی که به قطر وارد شده است هرگز به نفع منطقه نیست.

اردوغان با اشاره به بحران اخیر میان قطر و کشورهای عربی گفت: پادشاه عربستان سعودی باید به عنوان بزرگ خلیج فارس، این بحران را حل و فصل کند.

وی با محکوم کردن انزوای قطر گفت: این اقدام عملی غیر انسانی و غیر اسلامی است.

روز ۵ ژوئن (دوشنبه هفته گذشته) عربستان، امارات، بحرین و مصر ضمن اعلام قطع روابط خود با قطر، دوحه را به حمایت از تروریسم و تلاش برای برهم زدن امنیت منطقه متهم کردند. بعد از آن شماری از کشورهای عربی و اسلامی دیگر نیز روابط خود را با قطر قطع کرده و برخی مانند اردن سطح روابط دیپلماتیک خود را کاهش دادند.

قطع روابط کشورهای عربی با قطر با اقدامات اجرایی دیگری از جمله مسدود کردن مرزهای دریایی، هوایی و زمینی مشترک با این کشور همراه شد و دوحه از اقدام کشورهای عربی عضو شورای همکاری خلیج فارس انتقاد و ابراز تأسف کرد. از همان روزهای آغازین ایجاد شدن بحران امیر کویت به عنوان میانجی برای حل این بحران به عربستان، امارات و قطر سفر کرد که تا کنون نتیجه بخش نبوده است.

کد مطلب 4003918
سمیه خمارباقی

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