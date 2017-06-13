تسریع در تشکیل کمیته کاهش هزینه های طرح تحول سلامت

به گزارش خبرگزاری مهر، در این جلسه که با تاکید بر کاهش و کنترل هزینه ها در حوزه های مختلف برگزار شد، گزارشی از اهداف، تاریخ های اجرا و مسئولان اقدام این برنامه ها در حوزه بیمه، درمان، بهداشت، دارو،منابع و آی تی ارائه شد.

دکتر سید حسن هاشمی وزیر بهداشت گفت: لازم است که برنامه های کنترل هزینه ها به سرعت اجرایی شده و به دانشگاه ها و بیمارستان های کشور ابلاغ شود همچنین باید کمیته کاهش هزینه ها در دانشگاه ها، بیمارستان ها به سرعت تشکیل شود.

وی، برگزاری این جلسه را در راستای ارتقای عملکرد طرح تحول سلامت عنوان کرد و گفت: طرح تحول سلامت توانسته موفقیت های زیادی داشته باشد و مورد اقبال مقام معظم رهبری، مسئولان و مردم قرار گیرد بنابراین ادامه آن ضروری است.

وزیر بهداشت تاکید کرد: به منظور شناسایی و رفع ایرادات طرح تحول سلامت، برگزاری منظم جلسات شورای راهبردی تحول سلامت ضرورت دارد.