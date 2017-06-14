به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صوت المنامه، دادستانی آل خلیفه اعلام کرده است که مجموعه ای از جوانان بحرینی بازداشت شده در هجوم به منطقه الدراز، محل سکونت آیت الله عیسی قاسم، به اعمال خرابکارانه متهم شده و همچنان در توقیف خواهند ماند.

براساس این گزارش، وی در همین ارتباط گفته است: این مجموعه که تعداد آنها ۳۰ نفر گزارش شده است، تا کنون به چهار اتهام واهی حمل مولوتوف، مقابله با نیروهای امنیتی، تعدی به پلیس و تجمع غیر مجاز متهم گشته اند و طبق اعلام دادستانی به مدت شش ماه دیگر برای انجام تحقیقات بیشتر توقیف خواهند بود.

گفتنی است سرنوشت بازداشت شدگان الدراز که به ۳۰۰ تن می رسند از تاریخ ۲۳ ماه مِی که دسته جمعی بازداشت شدند، تا کنون مشخص نیست. گزارش هایی از وجود آنان از روز بازداشت تا بدین لحظه در مرکز تحقیقات​ و بازجویی آل خلیفه تحت شدیدترین شکنجه ها دریافت شده است.

همچنین افرادی که اتهامات اولیه به آنان نسبت داده شده ممکن است مجددا مورد بازجویی قرار گرفته، شکنجه شده و با تلفیق قضایای جدید به موارد دیگری متهم گردند.