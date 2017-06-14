تلاش تیلرسون برای میانجیگری در بحران قطر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه واشنگتن پست، رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا تصمیم دارد در هفته پیش رو از مسئولان قطر، عربستان و امارات دعوت کند تا به واشنگتن سفر کنند.

روزنامه واشنگتن پست به نقل از مسئولان آمریکایی گزارش داد که وزیر خارجه آمریکا میخواهد نشستی با حضور عادل الجبیر و محمد بن عبدالرحمن آل ثانی همتایان سعودی و قطری خود و محمد بن زاید آل نهیان ولی عهد ابوظبی در واشنگتن برای حل بحران کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس برگزار کند.

از سوی دیگر یک مسئول در وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد امکان برگزاری این نشست کاهش پیدا کرده است زیرا به نظر میرسد که طرف های سعودی، اماراتی و قطری آمادگی برداشتن چنین گامی در شرایط فعلی را ندارند.

پیشتر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده بود که تیلرسون در دیدار با عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان بر لزوم جمع کردن همه طرف های این بحران بر میز مذاکره برای بر طرف کردن اختلافات تأکید کرده بود و واشنگتن و ریاض خوشبین هستند که سخت ترین مرحله بحران را پشت سر گذاشته اند.

واشنگتن پست در این گزارش به تفاوت مواضع وزیر خارجه آمریکا با دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور نیز اشاره کرده است. شماری از مسئولان آمریکایی به این روزنامه گفته اند که در حالی که تیلرسون تلاش میکند میان کشورهای عربی میانجیگری کند مواضع تند ترامپ علیه قطر ممکن است تلاش های دستگاه دیپلماسی واشنگتن در خصوص بحران منطقه را بر باد دهد.