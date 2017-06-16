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۲۶ خرداد ۱۳۹۶، ۱۴:۳۵

اظهارات رئیس خزانه داری انگلیس در خصوص مذاکرات برگزیت:

اولویت اصلی ما ایجاد شغل و حمایت از مشاغل است

اولویت اصلی ما ایجاد شغل و حمایت از مشاغل است

رئیس خزانه داری انگلیس با تاکید بر مسائلی همچون ایجاد شغل، رفاه و حمایت از مشاغل، گفت که این موارد می بایست در مذاکرات برگزیت در اولویت قرار گیرند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «فیلیپ هاموند» رئیس خزانه داری انگلیس طی سخنان امروز خود گفت که اولویت دولت این کشور در مذاکرات مربوط به برگزیت (خروج انگلیس از اتحادیه اروپا) می بایست بر مساله ایجاد اشتغال متمرکز شود.

 هاموند گفت: از آنجاکه ما هفته آینده وارد مذاکرات (برگزیت) خواهیم شد، می بایست به صورت کاملا صادقانه در خصوص اتخاذ رویکردی عملگرایانه در زمینه یافتن راه حلی که هم برای ما و هم برای ۲۷ عضو اتحادیه اروپا مناسب باشد، با یکدیگر همکاری کنیم.

وی که این سخنان را پیش از ورود به جلسه وزرای دارایی اتحادیه اروپا که امروز در لوگزامبورگ برگزار می شود، مطرح می کرد، در خصوص شکل اجرا و انجام برگزیت گفت که رویکرد انگلیس همان چیزی است که «ترزا می» نخست وزیر این کشور در ماه ژانویه اعلام کرد و نامه مربوط به قانون ماده ۵۰ مربوط به خروج اعضای اتحادیه از آن نیز در همین راستا و در ماه مارس برای این اتحادیه ارسال شده است.

گفتنی است ترزا می تاکید کرده که کشورش هم از بازار واحد و هم از تعرفه های (گمرکی) این اتحادیه خارج خواهد شد.

هاموند تاکید کرد: نظر من و فکر می کنم بسیاری از مردم انگلیس این است که ما باید حمایت از مشاغل، حمایت از رشد اقتصادی و حمایت از رفاه  را در اولویت قرار داده و با این نگاه وارد مذاکرات شده و آنها را به پیش ببریم.

کد مطلب 4006158

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