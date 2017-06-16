به گزارش خبرنگار مهر، احمد مرادی عصر جمعه در نشست خبری در تشریح نتایج شمارش آرای ۲۶ صندوق در انتخابات شورای شهر بندرعباس بیان داشت: ۴۷ تا ۵۰ نفر از کاندیداها به تأیید اولیه انتخابات شورای شهر بندرعباس معترض بودند و تعداد صندوق های اعتراض شده حدود ۵۰ صندوق بود که برای کشف فراوانی صندوق ها، هیئتی را ایجاد کردیم تا بیشترین صندوق اعتراضی را در بیاروریم.

وی عنوان کرد: پس از بررسی اعتراضات که در مرحله اول در هیئت اجرایی و در مرحله دوم در هیئت عالی نظارت صورت گرفت، با اتفاق آرا از مجموع ۱۸۱ صندوق رأی‌گیری در انتخابات شورای شهر بندرعباس تعداد ۲۶ صندوق مورد بازشماری قرار بگیرد و این موضوع را به هیئت اجرایی محول کردیم.

مرادی اظهارداشت: بازشماری در مدت سه روز انجام شد و روز گذشته(۲۵ خرداد) هیئت اجرایی نتایج بازشماری ۲۶ صندوق را اعلام کردند و البته دو صندوق را هیئت اجرایی با نظر خود دوباره مورد بازشماری قرار داد و بلافاصله جلسه هیئت عالی نظارت استان تشکیل شد.

رئیس هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی استان هرمزگان اضافه کرد: در جلسه متوجه شدیم تغییراتی نسبت به نتیجه اولیه در بازشماری رخ داد و جابجایی بین نفر یازدهم و دوازدهم ۳۰۳ رأی پس از جابه جایی توسط فرماندای رخ داد و در این بین ۱۱ نفر اختلافاتی هست و در علی البدل هم جابه جایی وجود داشت.

مرادی بیان داشت: پیشنهاد هر سه نماینده مجلس این بود کلیه صندوق ها از جهت سالم سازی و شفاف سازی مورد بازشماری قرار بگیرد. ۱۵۵ صندوق باقیمانده پیشنهاد دادیم به فرمانداری که مورد بازشماری قرار دهد که امروز ساعت ۱۴ به فرماندار این موضوع ابلاغ شد تا نتیجه از سوی فرمانداری اعلام و میزان آمادگی گفته شود.

رئیس هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی استان هرمزگان با اشاره به اینکه نخواهیم گذاشت حقی از کسی ضایع شود، عنوان کرد: امیدوارم شهروندان به برخی شایعات در فضای مجازی توجه ای نکنند.

مرادی خاطرنشان کرد: تاکنون افتخار می کنیم که این شیوه را پیش گرفته ایم و امیدوارم هرچیزی از آرای مردم بررسی مجدد شد همان ملاک عمل شود برای تمامی داوطلبان و امیدوارم این چارچوب حفظ شود. در قانون نیامده چه مدت زمانی معیار است اما به فرماندار تأکید می کنم هرچه زودتر این موضوع انجام شود و مردم به دنبال نتیجه رأی خود هستند.

مرادی با بیان اینکه قطعأ بازشماری صندوق ها در مدت کوتاه امکان پذیر است، ادامه داد: نباید این مدت برای بازشماری ۲۶ صندوق طول می کشید اما امیدواریم صندوق های دیگر اینقدر طول نکشد.

وی با بیان اینکه بعید می دانم انتخابات به ابطال بکشد، اضافه کرد: هر اظهار نظری در این زمینه به موعد مقرر خودش باز می گردد و فعلأ تصمیم ما بر بازشماری صندوق های دیگر است.

مرادی افزود: برخی تخلفات سهوی برخی عمدی است که در خصوص سهوی خطای چشمی به دلیل خستگی است اما گاهی این اتفاق خیلی تفاوت دارد و متغیرها بیشتر است که باید در وهله نخست هیئت اجرایی شهرستان باید با دستگاه های نظارتی بر این تخلفات رسیدگی کند.

رئیس هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی استان هرمزگان ادامه داد: هیئت نظارت شهرستان چگونه انتخابات شهر بندرعباس را تأیید کرده باید از خودشان سوال کنید زیرا آن ها مستقل هستند.

مرادی با اشاره به اینکه در برخی اعتراضات داوطلب گفته می شد در یک صندوق اعضای خانواده ام رأی داده اند اما در نتیجه رأی بت نشده است، افزود: بر پایه این اعتراضات وارد بازشماری شدیم وگرنه اصل هیئت عالی نظارت بر سالم بودن و شمارش صحیح بوده است.

وی با بیان اینکه برخی صندوق ها نیز افراد برگزار کننده انتخابات با داوطلبین همکار بوده اند، اضافه کرد: برخورد قضایی با متخلفین در قانون پیش بینی شده است و مستنداتی از خرید و فروش رأی به دستمان نرسیده بلکه کلی گویی بوده است.

مرادی با اشاره به اینکه فرماندار و هیئت اجرایی در بازشماری همکاری مناسبی کردند، اضافه کرد: تأخیر در اعلام شده قدری طبیعی بود، هیئت اجرایی قائل بود که باید بازشماری مجدد در بازشماری شود که جلسه گرفته شد و روال قانونی طی شد و این تأخیر ایرادی نداشت.

وی با بیان اینکه برخی رأی شان در یکی از صندوق ها صفر و پس از بازشماری به ۱۳۹ رأی رسید، خاطرنشان کرد: کار خرید و فروش آرا در بیرون شعبه انجام می شود، باید اثبات شود داوطلب مورد نظر خود موافق با خرید و فروش رأی بوده است که اثبات آن کار سختی است.

مرادی با اشاره به اینکه در قانون نیامده است که ۱۰ درصد آرا شمارش شود بلکه عرف بر این منوال بوده است، تصریح کرد: جابه جایی نفر یازدهم با دوازدهم انتخابات شورای شهر بندرعباس قطعی شده است، افزود: هر نتیجه ای که از بازشماری نهایی اعلام شد و از سوی هیئت اجرایی ابلاغ شد ما اعلام می کنیم.

رئیس هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی استان هرمزگان شایعات مربوط به استعفا یکی از نماینده های مجلس عضو هیئت عالی نظارت شایعه است، تصریح کرد: روز گذشته با فرماندار صحبت کرده و نظر خود را اعلام کردم که فرماندار به کفایت از بازشماری ۲۶ صندوق رضایت داشت.

مرادی با بیان اینکه به تمامی داوطلبین اعلام کردم که اگر حس شد جایی حق شان پایمال شده به بنده مراجعه کنند، اضافه کرد: تحویل کارشناس دادیم که براساس فراوانی صندوق ها به تعدادی ۲۶ صندوق برای بازشماری رسیدیم و خوشالم که به تعهدی که به مردم و داوطلبین معترض داشتیم، عمل کردیم.

وی با بیان اینکه در شهرستان ها هم اعتراض بوده است، خاطرنشان کرد: در شهرستان ها مثل رودان تغییری نبوده است اما در گچین بالا هر دو صندوق بازشماری شده است و منتظر نتیجه هستیم و در گچین پایین و بنگلایان و مزراکوه تقاضا برای ابطال بوده که در حال رسیدگی هستیم.

مرادی با اشاره به اینکه اگر در روستا ابطال شود یک نفر به عنوان نماینده بخشدار مسئولیت شورا را برعهده دارد، افزود: در شهر اگر انتخابات ابطال شود، وزیر کشور اختیارات را به استاندار تفویض و شهردار از سوی استاندار به وزیر کشور معرفی می شود.

وی اضافه کرد: بین خود اعضای اصلی سه نفر جابجایی داشتیم که اختلاف شان ۴۰ رأی، ۲۵۵ رأی و ۸ رأی و بین نفر یازدهم و دوازدهم ۳۰۳ رأی، ۳۳۱ رأی یک نفر در علی البدل و یک نفر خارج از علی البدل به علی البدل راه یافته است.