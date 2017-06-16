نمایشگاه قرآن به کمال خودش نزدیک شده است/رضایت مخاطبان ازنمایشگاه

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم عصر امروز در سالن همایش های مصلای تهران برگزار شد.

حجت الاسلام محمدرضا حشمتی، رئیس بیست و پنجمین نمایشگاه قرآن سخنان خود را با حدیثی از امیرالمومنین (ع) آغاز کرد و گفت: متاسفانه در جامعه قرآنی و جامعه ما، با وجود آنکه نگاه می کنیم و احترام خاصی برای قرآن قائل هستیم اما از ظواهر به باطن قرآن رجوع نمی کنیم. قرآن را به عنوان کتاب شفا باز نمی کنیم و جامعه را به سوی پاکی دعوت نمی کنیم. درحالی که ائمه بر این امر تاکید دارند که جامعه باید به سوی فهم قرآن رهسپار شود.

وی افزود: الان که در آخرین ساعات نمایشگاه قرآن قرار داریم ربع قرن تجربه و دانش پیش روی ماست و خوشبختانه بنده مفتخرم که اعلام کنم نمایشگاه قرآن به کمال خودش نزدیک شده است. همدلی و هم افزایی در بین جامعه قرآنی، نهادها و موسسات قرآنی بزرگترین دستاورد این دوره نمایشگاه قرآن بود. در این دوره از نمایشگاه ۷۰ سازمان و وزارتخانه ما را یاری دادند و رضایت نسبی مخاطبان از نمایشگاه نوید این را می داد که ما راه درستی را انتخاب کرده ایم.

معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: پررنگ شدن مفاهیم هنر در انتقال مفاهیم قرآنی، وجود آثار مفهومی، هنرهای تجسمی، فیلم و انیمیشن از جمله اتفاقاتی بود که این دوره از نمایشگاه را با سایر دوره ها متمایز می کرد. حمایت از آثار دیجیتالی و اپلیکیشن های قرآنی از جمله تولدی اپلیکیشن شهر قصه که در ایام نمایشگاه رونمایی شد از دیگر دستاوردهای بیست و پنجمین نمایشگاه قرآن بود.

رئیس بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی قرآن اضافه کرد: در نمایشگاه قرآن امسال نقش دولت خیلی پررنگ بود و بنده جا دارد از همین جا از نهاد ریاست جمهوری، معاونت های وزارتخانه، موسسه نمایشگاه ها، آموزش عالی، وزارت بهداشت، آموزش و پرورش و جهاد دانشگاهی که هرکدام به نوعی در برگزاری این نمایشگاه سهم داشتند تشکر کنم.