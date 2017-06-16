وزیر خارجه ترکیه وارد عربستان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز، نزار بن عبید مدنی وزیر مشاور عربستان در امور خارجه در فرودگاه بین المللی عبدالعزیز به استقبال وزیر خارجه ترکیه رفت.

این سفر چاووش اوغلو به عربستان در بحبوحه بحراین دیپلماتیک کشورهای عربی با قطر به بهانه حمایت از گروه های تروریستی انجام می گیرد.

عربستان از ۱۵ خرداد ۹۶ به همراه امارات، بحرین، مصر، دولت شرق لیبی، جزایر مالدیو و رئیس جمهوری فراری و مستعفی یمن با ادعای حمایت قطر از تروریسم و افراط گرایی و دخالت در امور داخلی دیگر کشورها، روابط سیاسی و دیپلماتیک خود را با دوحه قطع کردند.

در پی این اقدام، قطر با ابراز تاسف از تصمیم این کشورها، آن را غیرقابل توجیه دانست و تاکید کرد، ادعاهایی که موجب اتخاذ این تصمیم شده، نادرست است.

عربستان، امارات و بحرین همچنین تمامی مرزهای زمینی، دریایی و هوایی خود با قطر را بسته اند.