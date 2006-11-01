عصبانيت بوش از انتقاد يك سناتور برجسته دموكرات از سياستهاي وي در عراق

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه واشنگتن پست، اين اقدام بوش منعكس كننده استراتژي سال 2004 وي در به تمسخر گرفتن اين سناتور آمريكايي از ايالت ماساچوست بود تا سوالات جديدي را در مورد رهبران دموكرات و تعهد آنها به نظاميان مطرح كند.

تلاشهاي افزايش يافته كاخ سفيد در زماني صورت مي گيرد كه شانس جمهوريخواهان در انتخابات 7 نوامبر ( 16 مهر ماه) به خاطر جنگ نامحبوب عراق و رسوايي هاي آنها در معرض خطر قرار دارد.

بحث در اين زمينه از زماني آغاز شد كه كري در جمع مخاطبان دركاليفرنيا گفت :" آموزش مسئله اي است كه اگر شما بيشترين مسير را در جهت آن طي كنيد؛ سخت مطالعه كنيد؛ تكاليف خود را انجام دهيد و تلاش كنيد كه زرنگ باشيد؛ مي توانيد خوب هم انجام دهيد. اگر اين كار را انجام ندهيد؛ در عراق فرو مي رويد."

روز گذشته، بوش،"جان مك كين" لژيونر آمريكايي و بسياري از جمهوريخواهان به شدت از اظهارات كانديداي رياست جمهوري آمريكا در سال 2004 انتقاد كردند و وي را به توهين به نظاميان آمريكايي متهم كردند.

بوش گفت كه كري يك عذرخواهي به ارتش آمريكا بدهكار است كه درواقع اين گفته به معناي خودنمايي جمهوريخواهان برجسته آمريكايي بود كه از اين دموكرات ماساچوست انتقاد كردند.

بوش تصريح كرد كه بيانيه كري توهين آميز و شرم آور بوده است؛ اعضاي ارتش آمريكا بسيار زيرك و بسيار شجاع هستند."

كري نيز در دفاع از خود گفت : اظهارات وي يك "جوك ويران كننده" بوده و وي به هوش بوش اشاره كرده نه به پرسنل نظامي آمريكا كه در عراق خدمت مي كنند.

اين سناتوردموكرات در بيانيه اي كه بلافاصله پس از اظهارات بوش منتشر شد، گفت : من از هيچ كس به خاطر انتقاد از رئيس جمهور و سياست شكسته شده آن كه قهرمانان ما هر روزه درعراق به كشتن مي دهد و يا آنها را مجروح مي كند؛ عذر خواهي

نمي كنم.اين تلاش رقت انگيز براي تحريف يك جك ويران كننده در مورد رئيس جمهور يك تلاش شرم آور براي منحرف كردن از يك جنگ ويران كننده است.

آمريكا در 7 نوامبر برابر با(16 آبان) شاهد انتخاباتي سراسري در عرصه مجلس سنا، نمايندگان و تعدادي از فرمانداران اين كشور خواهد بود و درهمين زمينه گمانه زني هاي زيادي درباره موقعيت حزب حاكم در اين كشوردراين انتخابات صورت مي گيرد.

بسياري بر اين باورند كه جمهوريخواهان به خاطر مشكلاتي كه در 8 سال گذشته به ويژه در دور دوم رياست جمهوري جرج بوش داشته اند از كمترين شانس براي كسب مجدد اكثريت در كنگره آمريكا برخوردارند.