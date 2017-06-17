فتح الله نوروزی در حاشیه نشست با مدیران عامل شرکتهای بزرگ مستقر در منطقه به خبرنگار مهر گفت: در نشستی با حضور امام جمعه جم و مدیران عامل منطقه ویژه پارس جنوبی و فجر جم راههای توسعه همکاریها و تقویت تعاملات فیمابین شهرستان و نفت و گاز مورد تاکید قرار گرفت.
وی افزود: یکی از موضوعات مهم این نشست آماده سازی ورزشگاه تختی جم برای میزبانی مسابقات لیگ برتر بود که بر لزوم تسریع در اجرای اصلاحات با ترک تشریفات مناقصه تاکید شد.
وی تصریح کرد: در همین راستا کارشناسان عمران فرمانداری و بخشداری مرکزی جم نظارت مستمر روزانه بر روند آمادهسازی ورزشگاه تختی را تا آغاز مسابقات بر عهده خواهند داشت.
نوروزی اضافه کرد: با همراهی خوب مدیران عامل شرکتهای منطقه و هماهنگی ایجاد شده، آمادهسازی ورزشگاه سرعت میگیرد.
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