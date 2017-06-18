به گزارش خبرنگار مهر، نظام بانکی روزهای سختی را میگذراند و شاید روزهای سخت دیگری هم در راه باشد. این را پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی میگوید و با اشاره به شایعاتی که این روزها در فضای مجازی در مورد ورشکستگی بانکها و موسسات اعتباری رسمی و غیررسمی مطرح شده و اوضاع را نابسامان کرده، تلاش دارد به نوعی نگرانی خود را ابراز کند. او معاون بانک مرکزی است و البته امیدوار است که در آینده، نظام بانکی ایران وضعیت بهتری را تجربه کند.
دیگر معاون بانک مرکزی هم البته از سپردهگذاران میخواهد که حسب نیاز خود برای برداشتن سپرده، به شعب مراجعه کنند و نگران صیانت از سپردههایشان نباشند؛ اما این ها به تنهایی کافی نیست. اظهارات جسته و گریخته معاونان بانک مرکزی در تشریح وضعیت کنونی بانکها و موسساتی که نامشان دومینو وار به لحاظ وضعیت مالی نامساعد مطرح میشود، اگرچه مرهمی بر نگرانی سپردهگذاران است، اما شاید بتوان گفت که بانک مرکزی به صورت رسمی، هنوز سکوت کرده است؛ سکوتی معنادار که نتیجهاش، بی اعتمادی سپردهگذاران را بیشتر میکند.
در این میان، اگرچه جا داشت بانک مرکزی با صدور اطلاعیهای رسمی، خیال سپردهگذاران را راحت کند و بازار پولی کشور را به آرامش فرا بخواند، اما تا این لحظه، هنوز خبری از ساختمان میرداماد شنیده نمیشود. گویا ولی الله سیف، رئیسکل کنونی بانک مرکزی که روزهای پایانی عمر ریاست خود در دولت یازدهم را میگذراند، هنوز به این جمعبندی نرسیده است که یکبار برای همیشه در این روزهای پرالتهاب، خیال سپردهگذاران را بابت ادغام و برنامههای جدید نظام بانکی راحت کند و به مردم بگوید که با ادغام، هیچ اتفاقی برای سپردههایشان نمیافتد.
تمام اینها در شرایطی است که هر روز، خبر از گوشه و کنار از تجمعهای سپردهگذاران مقابل بانکها و موسسات اعتباری مجازی میرسد که نگران از شنیدن خبرهای غیررسمی ادغام بانکها، تلاش دارند تا اندک سرمایه زندگیشان را نجات دهند؛ غافل از اینکه شاید ادغام برایشان مسیر بهتری را مهیا کرده و سپردههایشان را غنای بیشتری بخشد. اما اکنون، همه میخواهند همان چندرغازی را هم که دارند، در دستشان نگه دارند و به گفته خودشان، به ساحلی امن برسانند.
اکنون بازار، پر از سپردههای سرگردانی است که نگران از اوضاع نامساعد نظام بانکی، راه این بانک و آن بانک را در پیش میگیرند و البته، اعتمادشان هم اندکی ترک خورده است؛ چراکه شایعات در فضای مجازی و برخی رسانهها آنقدر به سرعت میپیچد و کسی هم نیست که موضع رسمی در مقابل آنها بگیرد که آنها، شاید چارهای جز این حرکت نداشته باشند.
اما اکنون، بهتر است که سپردهگذاران به بانک مرکزی اعتماد کنند و البته به این نکته هم واقف باشند که سپردههای زیر ۱۰۰ میلیون تومان آنها در نظام بانکی، ضمانت شده است و جای هیچ نگرانی نیست. تمام این ها در شرایطی است که قطعا، هر گونه ادغام موسسه اعتباری با بانک یا بانک با بانک دیگر، در شرایطی رخ خواهد داد که شورای پول و اعتبار مصوب کند و ضوابط را مشخص نماید.
بررسیهای میدانی مهر از شعب موسسات اعتباری مجازی که در مراحل کسب مجوزهای نهایی و ادغام با برخی موسسات اعتباری یا بانکهای دیگر قرار دارند، حکایت از آن دارد که مردم نگران برای برداشتن سپردههای خود، از ساعات ابتدایی روز جلوی شعب صف میکشند و خواستار دریافت پول خود هستند. این در حالی است که برخی نیز تلاش دارند تا موضوع را از خود بانک مرکزی یا رسانههای رسمی کشور مطلع شوند.
یکی از سپردهگذاران در گفتگو با خبرنگار مهر میگوید: با توجه به خاطرات تلخ مردم از موسسات اعتباری همچون کاسپین و فرشتگان، دیگر کمتر کسی حاضر میشود که در برابر شایعات مقاومت کند؛ به خصوص اینکه دولت به صورت رسمی اعلام نمیکند که چه برنامهای دارد و مراحل ادغام بانکها را چطور پیش خواهد برد.
وی میافزاید: اکنون همه میخواهند که پولشان در اختیار خودشان باشد و آن را در بانکی قرار دهند که هر زمان اراده کردند، بتوانند به آن دسترسی داشته باشند؛ البته طی روزهای اخیر، به صورت کلی دیدگاه مردم به نظام بانکی عوض شده و به نظر میرسد که باید اعتمادسازی کرد.
یکی دیگر از سپردهگذاران در گفتگو با خبرنگار مهر میگوید: بحث ادغام بانکها هر چه که باشد، سپردهگذاران هنوز اطلاع دقیقی از آن ندارند و بنابراین وقتی که نام موسسه یا بانکی مطرح میشود که آنها در آن پول دارند، به سرعت واکنش نشان میدهند. این حرکت ها هر چند هیجانی باشد، ولی به نظر میرسد شایعات اثر خود را میگذارد. به هرحال مردم در این اوضاع سخت اقتصادی، به سختی پولهای خود را به دست میآورند و حاضر نیستند به راحتی آن را از دست بدهند.
وی میافزاید: بانک مرکزی باید به صراحت اعلام کند که چه برنامه ای برای ادغام بانکها دارد و اگر قرار است که هر کاری کند، باید به صورت شفاف و با صداقت، آن را با مردم در میان بگذارد، نه اینکه فقط موضوع ادغام را مطرح کند و بازار را به دست شایعات بسپارد.
به هرحال هنوز هم همه منتظر اطلاعیه رسمی از بانک مرکزی هستند؛ چراکه جملاتی هر چند کوتاه هم، می تواند آبی بر آتش کنونی تجمع ها جلوی موسسات اعتباری و بانک برای بیرون کشیدن سپرده ها از نظام بانکی باشد. اما با تمام این ها، مردم باید به بانک مرکزی و نظام بانکی کشور اعتماد کنند و قبل از تجمع و هر گونه اقدامی، از بانک مرکزی مسائل را پرس و جو نمایند.
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