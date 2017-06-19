مردم به شایعات توجه نکنند/اخبار شبکه بانکی رااز بانک مرکزی بگیرید

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی در خصوص شایعات اخیر در فضای مجازی در خصوص وضعیت بانکها و موسسات اعتباری، اطلاعیه‌ای را صادر کرد. در این اطلاعیه آمده است: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به آگاهی هموطنان گرامی می رساند در روزهای اخیر برخی افراد و گروهها با اهداف و اغراض شخصی و سیاسی، از طریق برخی رسانه ها به ویژه شبکه‌های اجتماعی به انتشار شایعاتی از قبیل ورشکستگی بانکها و در خطر بودن سپرده های مردمی اقدام می کنند.

انتشار این شایعات با هدف تشویش اذهان سپرده گذاران و ایجاد نگرانی در بین آنها انجام می شود. بانک مرکزی ضمن تاکید بر سلامت و صحت نظام بانکی در بانکها و موسسات اعتباری مجاز، اعلام می کند عوامل تولید این شایعات و بانشرکنندگان آن از سوی مراجع ذی صلاح در پیگرد قانونی است.

بنابراین ضمن تکذیب شایعات، تاکید می شود اخبار موثق و مورد تائید بانک مرکزی صرفا از طریق پایگاه اطلاع رسانی این بانک به آدرس cbi.ir و یا مصاحبه های مسئولان بانک مرکزی به استحضار مردم شریف ایران و سپرده گذران بانکها و موسسات اعتباری خواهد رسید.

گفتنی است خبرگزاری مهر صبح امروز در گزارشی از بانک مرکزی درخواست کرده بود تا با صدور اطلاعیه‌ای رسمی، برنامه های این بانک را برای ادغام بانکها اعلام کرده و موضع گیری رسمی نسبت به شایعات این روزهای فضای مجازی نسبت به ورشکستگی بانکها داشته باشد.