ناصر امیرزاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای توسعه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان بوشهر اقدامات خوبی صورت گرفته و چندین طرح مهم را در این زمینه در دست اجرا داریم.

وی به اهمیت و جایگاه ویژه بندر تاریخی سیراف اشاره کرد و ادامه داد: سیراف دارای تاریخی باشکوه است که باید با برنامه‌ریزی مناسب و اجرای پروژه‌های متنوع، زمینه احیای این بندر تاریخی فراهم شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان بوشهر از مرمت و بازسازی قلعه نصوری واقع در بندر سیراف خبر داد و بیان کرد: عملیات مرمتی شامل اندود کامل ارگ قلعه، گچ‌کاری شاه‌نشین قلعه و ساماندهی محیط پیرامونی آن اجرا می‌شود.

وی اضافه کرد:‌ این اثر تاریخی که ظرفیت تبدیل شدن به هتل سنتی را دارد، آماده واگذاری به بخش خصوصی است که می‌تواند در توسعه گردشگری بندر تاریخی سیراف نقش مهمی داشته باشد.

قلعه نصوری واقع در شهر بندر طاهری از توابع بخش مرکزی شهرستان کنگان در ۲۵۰ کیلومتری شرق بوشهر قرار گرفته‌ است و یکی از اثرهای تاریخی و از نقاط دیدنی استان بوشهر در جنوب ایران است.

قلعهٔ نصوری به «قلعه شیخ» نیز مشهور بوده‌ و متعلق به اوایل دورهٔ قاجاریه است که به شماره ٣٥١٣ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است. ساخت قلعه به امر شیخ جبار نصوری درحدود ۱۸۰ سال پیش انجام یافته و معمار آن علی اضعر شیرازی بوده‌است.

مصالح به کاررفته، سنگ‌های بزرگ و ملاط آن گل و گچ است. در ورودی قلعه از سمت جنوب و رو به خلیج فارس است که دارای در بزرگ چوبی با گل میخ و کنده کاری است. بعد از ورودی اصلی یک هشتی بزرگ وجود دارد که دارای هشت طاقچه ساده‌است. زمانی که انسان از هشتی وارد حیاط بیرونی می‌شود، در جبهه شمالی آن یک ردیف پلکان به طبقه دوم منتهی می‌شود و یک درب چوبی ساده، آن را به اندرونی وصل می‌کند. در جبهه غربی نیز یک پلکان به طبقه دوم می‌رود.

در این طبقه یک ایوان با ستون‌های سنگی و گچبری‌های جالب وجود دارد. این ایوان از طرف پنج در چوبی به اتاقی راه می‌یابد که باختر آن قرار دارد. در این اتاق یک گچ بری با تزیینات گل و بوته وجود دارد که فاقد هرگونه تزیین است و در جبهه غربی از طریق پلکانی به طبقه دوم راه می‌یابد.

این بنا دارای بادگیری همانند بادگیرهای ساختمان‌های ساحلی خلیج فارس است. این بنا ویژگی معماری ساختمان‌های قاجاریه را دارد. قلعه دارای ایوان ستون داری در طبقه دوم است.

تزئینات گچ بری مربوط به این قسمت است. سبک کار و تراش آن‌ها شبیه ستون‌های بازار وکیل شیراز است. گچ‌بری‌ها شامل شاخ و برگ گل و بوته، فرشتگان و پرندگانی است که بر رونق و زیبایی قلعه افزوده‌است.