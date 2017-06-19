۴۱۹ هزار و ۲۸۶ داوطلب در آزمون ارشد ۹۶ انتخاب رشته کردند

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مهلت انتخاب رشته برای آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۹۶ دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی (به جز دانشگاه آزاد) با در نظر گرفتن مهلت تمدید شده روز گذشته، ۲۸ خردادماه پایان یافت.

وی افزد: براساس آمار اولیه گزارش شده تعداد ۴۱۹ هزار و ۲۸۶ داوطلب این آزمون انتخاب رشته کرده اند.

مشاور عالی سازمان سنجش تاکید کرد: ظرفیت پذیرش دانشجو برای آزمون ورودی کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۹۶ دانشگاه ها (به جز دانشگاه آزاد) باتوجه به ظرفیت های اعلام شده و براساس اطلاعیه های روز یکشنبه ۲۱ خرداد و پنج شنبه ۲۵ خردادماه تعداد ۱۶۹ هزار و ۶۵۵ نفر اعلام شده است.

توکلی به داوطلبان توصیه کرد: داوطلبان مجاز به انتخاب رشته که علاقه مند به انتخاب رشته محل های دانشگاه آزاد هستند، ضرورت دارد باتوجه به اطلاعیه دانشگاه آزاد در مهلت مشخص شده به سایت آزمون این دانشگاه مراجعه و با مطالعه به دفترچه راهنما و اطلاعیه ها نسبت به انتخاب کد رشته محل های تحصیلی مورد علاقه خود با شرایط و ضوابط آن دانشگاه اقدام کنند.