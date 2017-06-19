با یک بار شارژ خودرو، ۶۵۰ کیلومتر برانید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد ویژه توسعه فناوری نانو معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، شرکت هنریک فیسکر (Henrik Fisker) با طراحی جدیدی دوباره به بازار خودروهای الکتریکی بازگشت.

این شرکت با یک خودروی جدید موسوم به EMotion وارد بازار شده‌است؛ خودرویی که تنها با یک بار شارژ کردن قادر است ۴۰۰ مایل (۶۵۰ کیلومتر) را طی کند. بدنه این خودرو با استفاده از کامپوزیت الیاف کربنی و آلومینیوم ساخته شده و باتری آن یک فناوری بسیار نوآورانه محسوب می‌شود.

فیسکر یک شرکت جداگانه به نام فیسکر نانوتک (Fisker Nanotech) راه‌اندازی کرده که در حوزه تولید باتری فعالیت دارد. این شرکت محصول کاملاً جدیدی برای ذخیره‌سازی انرژی تولید کرده است که در آن ترکیبی از باتری یون لیتیم و ابرخازن گرافنی استفاده شده‌است.

فیسکر نانوتک توسط جک کاوانوف مدیریت می‌شود. کاوانوف تا چندی پیش یکی از اعضای Nanotech Energy بود؛ گروهی در دانشگاه کالیفرنیا که به‌صورت تخصصی روی بهبود ابرخازن‌های گرافنی کار می‌کنند. به این ابرخازن‌ها سوپرکپس گفته می‌شود که قادراند مقدار زیادی انرژی الکتریکی را همانند باتری ذخیره‌سازی کنند، با این تفاوت که سرعت شارژ آن‌ها بسیار بالاست. مشکل این ابرخازن‌ها این است که دانسیته توان پایینی دارند.

کاواناف معقتد است مشکل قبلی درباره استفاده از گرافن در ابرخازن‌ها این بوده که دانسیته و توانایی ذخیره انرژی را چندان افزایش نمی‌دادند. ما در این پروژه ساختار گرافن را به‌گونه‌ای تغییر دادیم که دانسیته انرژی ابرخازن بهبود یافت.

یکی از کارهایی که این شرکت انجام داده این است که روشی برای تولید ارزان قیمت گرافن ارائه کرده است که قیمت آن به ۱۰ سنت برای هر گرم می‌رسد. بنابراین می‌توان گرافن را برای تولید صنعتی استفاده کرد.

شرکت فیسکر الیاف کربنی و ساختار آلومینیومی را برای افزایش ایمنی مورد استفاده قرار داده که الیاف کربنی موجب کاهش وزن و چرخ‌های آلومینیومی موجب کاهش جرم چرخشی تا ۴۰ درصد شده‌است. EMotion احتمالا در سال ۲۰۱۹ وارد بازار شود.