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۲۹ خرداد ۱۳۹۶، ۱۱:۰۷

نمایشگاه عکس «مدرسه طبیعت» در قزوین افتتاح شد

نمایشگاه عکس «مدرسه طبیعت» در قزوین افتتاح شد

قزوین- هشتمین نمایشگاه ملی عکس «مدرسه طبیعت» در قزوین گشایش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر،   هشتمین نمایشگاه ملی عکس «مدرسه طبیعت» آثار پوریا قلیچ خانی روز دوشنبه با حضور سیاوش شمسی پور مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قزوین و جمعی از علاقه مندان در نگارخانه مهر حوزه هنری قزوین دایر شد.

در این نمایشگاه ۴۱ قطعه عکس از بازی های کودکان و نوجوانان، ارتباط گیری درست آنان با محیط زیست، حضور  در طبیعت، آموزش حفظ محیط‌ زیست برای دانش‌آموزان، آشنایی کودکان با روش های زندگی در طبیعت و افزایش تحرک آنان را در محیط های طبیعی به تصویر کشیده است.

این نمایشگاه با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست، مدرسه طبیعت چکاوک دایر شده و علاقه مندان می توانند ۲۹ تا ۳۱ خرداد از ساعت:۱۵ تا ۲۰ از این آثار دیدن کنند.

کد مطلب 4008738

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