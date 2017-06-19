به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا یوسفی بعد از ظهر دوشنبه در مراسم استقبال از مسعود خاناحمدلو دارنده مدال طلای رقابتهای جودوی کارگران جهان در مجموعه ورزشی کارگران زنجان با بیان اینکه جانشینپروری یکی از ضرورتهای امروز ورزش بهشمار میرود، افزود: اگر این مهم مورد توجه متولیان ورزش قرار نگیرد، کسب موفقیتها در این عرصه مقطعی و زودگذر خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه جودو یکی از رشتههای ورزشی موفق در استان است که علیرغم کمبود امکانات توانسته است به موفقیتهای خوبی دست یابد، تصریح کرد: بیشک افتخاری که مسعود خاناحمدلو در رقابتهای جهانی لتونی به دست آورد، حاصل تلاش و ممارست این ورزشکار ارزنده زنجانی و نیز صبر و شکیبایی خانواده این ورزشکار بوده که باعث کسب چنین موفقیتی برای ورزش استان شده است.
یوسفی با یادآوری اینکه فعالیت جودو در شهرهایی چون زنجان، قیدار و ابهر باید به همه استان تسری پیدا کند، اظهار کرد: جودوی زنجان جزو رشتههایی است که میتواند به جایگاهی بالاتر از آنچه که امروز به آن دست یافته است، برسد، لذا معتقدیم حمایتها از این رشته جذاب باید تداوم داشته باشد چرا که ورزش استان به استعدادهایی چون خاناحمدلو نیاز دارد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاهاجتماعی استان زنجان در ادامه به تاثیرات انکارناپذیر ورزش در حوزه کار اشاره و با بیان اینکه با ورزش میتوان خسارات و حوادث ناشی از کار را تا حدود زیادی کاهش داد، خاطرنشان کرد: وجود زیرساختهای ورزشی، یکی از مهمترین ابزار برای دستیابی به موفقیت در این عرصه است، لذا معتقدیم با توجه به وجود سالن اختصاصی جودو در زنجان بهعنوان یک زیرساخت مهم، میتوان با حمایت از این رشته، شاهد تکرار موفقیتهایی که امروز شاهد آن بودیم، بود.
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