دعوت مؤمنان به مسابقه بزرگ معنوی/رسیدن به مغفرت و بهشت هدف است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد میرعمادی در تفسیر آیه بیست و یکم سوره حدید «سابِقُوا إِلی‌ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّکُمْ وَ جَنَّةٍ عَرْضُها کَعَرْضِ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذینَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَ رُسُلِهِ ذلِکَ فَضْلُ اللَّهِ یُؤْتیهِ مَنْ یَشاءُ وَ اللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظیمِ» اظهار داشت: موضوع این آیه سبقت به سمت مغفرت و رسیدن به بهشت برین است.

دعوت قرآن به شرکت در مسابقه بزرگ معنوی

وی با بیان اینکه خداوند متعال در این آیه دعوت به یک مسابقه کرده است، تصریح کرد: مسابقه دو نوع است، مادی و معنوی، در این آیه خداوند متعال مومنین را دعوت به یک مسابقه بزرگ معنوی کرده است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد افزود: این مسابقه چند ویژگی دارد، نخست آنکه شرکت در آن برای همه آزاد است و از جوان و پیر و زن و مرد می توانند در آن شرکت کنند؛ دوم آنکه برگزار کننده این مسابقه خداست و در این مسابقه زمان و مکان خاصی مطرح نیست و هر زمان انسان می تواند در این مسابقه شرکت کند.

آیت الله میرعمادی با اشاره به اینکه نوع جایزه و کیفیت آن نیز مشخص است و خداوند متعال به تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه جایزه تعیین کرده است، گفت: جایزه این مسابقه بزرگ بر اساس فضل الهی است و فضل خداوند نیست عظیم و بزرگ است.

وی با اشاره به ترجمه آیه بیست و یکم سوره حدید «به جانب مغفرتی از پروردگارتان و بهشتی که عرض آن مانند عرض آسمان وزمین است، بشتابید که آن برای کسانی آماده شده که به خدا و رسولان او ایمان آورند واین فضلی است ازناحیه خداکه به هرکس بخواهد می دهد و خدا دارای فضلی عظیم است» افزود: در آیه بیستم سوره حدید خداوند متعال در رابطه با مسابقه مادی در دنیا که شامل ثروت اندوزی، زینت و تجمل، تفاخر و فخر فروشی و سرگرمی و بازی بود سخن گفته است و در آیه بیست و یکم به مسابقه معنوی اشاره می کند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه مسابقه دنیوی پایدار نیست و زوال پذیر بوده و از بین می رود، تصریح کرد: مسابقه دنیوی در سرمایه کم ارزش و بی ارزش است و هرچه انسان در این مسابقه دنیوی تلاش کند بیشتر ضرر می بیند.

رسیدن به مغفرت و بهشت هدف مسابقه معنوی است

آیت الله میرعمادی با تاکید بر اینکه مسابقه معنوی یک مسابقه پایدار و با ارزش است و هرچه تلاش کنید قرب و منزلت بیشتری خواهید یافت، ادامه داد: قرآن کریم در ۳ آیه ما را دعوت به مسابقه مغفرت کرده است.

وی با اشاره به آیات ۱۳۳ سوره آل عمران و ۲۱ حدید اظهار داشت: در آیه ۱۳۳ سوره آل عمران از لفظ «سارِعُوا» و در آیه ۲۱ سوره حدید از لفظ «سابِقُوا» استفاده شده است، سابقو به معنای غلبه پیدا کردن بر دیگری برای رسیدن به هدف است و سارعو به معنای کوشش بیشتر و سرعت گرفتن است و ممکن است در آن غلبه ای نباشد.

این مفسر قرآن کریم با بیان اینکه در مسابقه معنوی هم سرعت نیاز است و هم سبقت، تصریح کرد: هدف از این مسابقه در درجه نخست رسیدن به مغفرت و در درجه دوم رسیدن به بهشت است.

آیت الله میرعمادی با تاکید بر اینکه مسابقه در رسیدن به مغفرت به معنای مسابقه در اسباب مغفرت است، افزود: توبه و استغفار یکی از اسباب مغفرت است؛ در قرآن کریم آمده است که اگر استغفار کنید ما بدی های را شما را می پوشانیم و از بین می بریم.

احسان به یکدیگر از اسباب مغفرت است

وی با اشاره به اینکه عبادت و انجام فرایض الهی از دیگر اسباب مغفرت است، اظهار داشت: هجرت، جهاد و شهادت و انفاق، ایثار و احسان به مردم از دیگر اسباب مغفرت است؛ خداوند متعال می فرماید به همدیگر احسان کنید همچنان که خدا به شما احسان می کند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه پرهیز از گناهان کبیره از اسباب مغفرت است، ارتکاب گناهان کبیره باعث می شود خدا ما را نیامرزد، تصریح کرد: در قسمت دیگری از آیه بیست و یکم سوره حدید می خوانیم «عَرْضُها کَعَرْضِ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ»، کلمه عرض در اینجا به معنای وسعت و پهنا است.

آیت الله میرعمادی با تاکید بر اینکه خداوند در این آیه وعده بهشتی را داده که عرض آن همانند عرض آسمان و زمین است، افزود: خداوند در این آیه تشبیه می کند که عرض بهشت مانند وسعت آسمان و زمین است.

وی با اشاره به اینکه برای رسیدن به مغفرت و بهشت فعالیت های عادی و معمولی کافی نیست و لنگان لنگان نمی توان به مقصد رسید بلکه باید تلاش کرد، گفت: برای رسیدن به سعادت ابدی سرعت و سبقت می خواهیم چون عمر کوتاه و مقصد دراز است.