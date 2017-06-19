پلیس لندن هویت عامل حمله تروریستی به نمازگزاران را شناسایی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، پلیس انگلیس فرد مظنونی را که با یک خودروی ون نمازگزاران مسلمان را در نزدیکی مسجد «فینزبری پارک» لندن زیرگرفته بود، شناسایی کرد: «دارن آزبورن» ۴۷ ساله، پدر چهار فرزند از شهر «کاردیف» ولز.

«دیو آشفورد» همسایه ۵۲ ساله آزبورن به روزنامه گاردین گفت که از شنیدن خبر دستگیری آزبورن به اتهام اقدام به این حمله تروریستی، شوکه شده است.

پلیس لندن با انتشار بیانیه ای اعلام کرد: «یک مرد ۴۷ ساله به دلیل اقدام به قتل دستگیر و به یک پاسگاه پلیس در جنوب لندن منتقل شد. وی به اتهام ارتکاب، تهیه و تدارک و همچنین تحریک به تروریسم- شامل قتل و اقدام به قتل- بازداشت شده است».

گفتنی است که در این بیانیه پلیس لندن، نام دارن آزبورن ذکر نشده است.

«ترزا می» نخست وزیر انگلیس این حمله تروریستی را که به مرگ یک تن و زخمی شدن ده تن دیگر انجامید، «انزجار کننده» خواند و شهردار لندن نیز آن را «یک حمله تروریستی وحشتناک» توصیف کرد.

این حمله زمانی اتفاق افتاد که نمازگزاران مراسم نماز و دعای خود را در هنگام سحر به پایان رسانده بودند. به گزارش پلیس لندن، تمام قربانیان این حادثه مسلمان بودند.