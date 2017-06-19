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۲۹ خرداد ۱۳۹۶، ۱۰:۲۶

بازداشت یک متهم در ارتباط با حملات شب گذشته لندن

بازداشت یک متهم در ارتباط با حملات شب گذشته لندن

پلیس انگلیس از بازداشت یک متهم ۴۶ ساله در ارتباط با حمله شب گذشته لندن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، پلیس انگلیس از بازداشت یک فرد به اتهام ارتباط با حمله شب گذشته لندن که در آن نمازگزاران یک مسجد هدف حمله قرار گرفته اند، خبر داد.

بر اساس اطلاعات موجود، فرد بازداشت شده ۴۶ ساله است اما هیچ اطلاعات دیگری در مورد وی وجود ندارد.

در همین رابطه «ترزا می» نخست وزیر انگلیس، و «صادق خان» شهردار لندن از احتمال تروریستی بودن حمله شب گذشته سخن گفته اند.

نخست وزیر بریتانیا با وحشتناک خواندن  این حمله گفت: همه فکر و روح و روان من با مصدومین و نیز عزیزان آنها و نیروهای خدمات اورژانس در صحنه است.‌

شب گذشته یک خودروی ون، افرادی که در کنار مسجد «فینزبری» در لندن در حال خوردن سحری بودند را زیر گرفت. در این حادثه یک نفر کشته و ۱۰ نفر دیگر نیز زخمی شده اند.

رئیس مسجد فینزبری پارک در پی حمله یک راننده خودرو به عابران گفت: هرکس این اقدام را انجام داده برای آسیب رساندن به مردم بوده و این یک اقدام تروریستی است.

کد مطلب 4008628
عبدالحمید بیاتی

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