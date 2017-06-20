آخرین اخبار از تغییر در اساسنامه دانشگاه پیام نور

به گزارش خبرنگار مهر، اساتید دانشگاه پیام نور اوایل هفته جاری در اعتراض به تغییر اساسنامه این دانشگاه از سوی شورای گسترش وزارت علوم در محل حوزه ریاست این دانشگاه تجمع کردند.

اساتید این دانشگاه، به این موضوع که وزارت علوم بدون در نظر گرفتن ارکان دانشگاه، تغییر اساسنامه آن را در دستور کار خود قرار داده اعتراض داشتند.

این اساتید تاکید داشتند، در صورت نیاز به تغییر اساسنامه باید این تغییرات در راستای توسعه همه جانبه دانشگاه بویژه در حوزه تحصیلات تکمیلی بوده و ابتدا تغییرات لازم در شورای دانشگاه انجام گیرد.

با پیگیری های صورت گرفته از وزارت علوم مشخص شد، تا این لحظه تغییری در اساسنامه دانشگاه پیام نور ایجاد نشده است.

این در حالی است که زمزمه های تغییر در اساسنامه دانشگاه پیام نور شنیده می شود. به گفته یک مقام مسئول در وزارت علوم در راستای ارتقاء موسسات آموزش عالی در برخی از موارد براساس نیازها، ضرورت ها، اهداف و توسعه دانشگاه ها و یا تغییر ماموریت آنها نیاز به تجدید نظر در مواد اساسنامه وجود دارد. مطابق اختیارات قانون اقدامات لازم و مقتضی انجام می پذیرید. این امر به صورت طبیعی در ادوار مختلف در اغلب دانشگاه ها بارها و بارها انجام گرفته است.

به گزارش مهر، وزارت علوم تاکنون در چند مرحله به دنبال تغییر اساسنامه دانشگاه پیام نور بوده است و طی هر مرحله با توجه به عدم موضوعیت و عدم طرح در ارکان دانشگاه از دستور خارج شده است.