تعلق خاطر برخی کشورهای اسلامی به رژیم صهیونیستی لکه ننگ است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست با سفرای کشورهای اسلامی که عصر دیروز و در آستانه روز جهانی قدس در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، ضمن تشکر از ابراز همدردی سفرای کشورهای حاضر در جلسه به خاطر حادثه تروریستی که در مجلس رخ داد، اظهار داشت: جمهوری اسلامی سال ها درگیر مسأله تروریسم بوده که در سال های اخیر عالم اسلام نیز به آن دچار شده است.

اقدامات تروریستی اخیر ناشی از عصبانیت آمریکایی‌ها از شکست‌های متعدد در منطقه بود

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه برخی اقدامات تروریستی را ناشی از عصبانیت آمریکایی ها دانست و افزود: عصبانیت آمریکایی ها قابل درک است چرا که اخیرا تروریست ها ضربه های سنگینی در منطقه خورده اند و شکست های آنها در عراق و سوریه کمرشکن بوده است چنانچه در روزهای آتی نیز خبرهای بهتری شنیده خواهد شد با این حال آنها باید بفهمند که روش آنها نادرست است و ملت ایران راه مستقیم را انتخاب کرده است.

وی در ادامه به پیشنهاد سفیر فلسطین مبنی بر برگزاری نشست مشترک میان علمای کشورهای اسلامی با مذاهب مختلف اشاره کرد و یادآور شد: جمهوری اسلامی برای برگزاری این نشست ها که اختلافات را برطرف کند بسیار تلاش کرد و علیرغم اینکه مواضع الازهر نیز در اوضاع تروریستی اخیر متین بود و حکایت از پختگی داشت، برخی کشورها ثمره کار را در بحران آفرینی می بینند.

یمن حیاط خلوت عربستان نمی‌شود/ رفتار سعودی‌ها با قطر ناپسند است

لاریجانی ادامه داد: بر همین اساس بسیار تلاش کردیم به سعودی ها بفهمانیم اقدامات آنها به ضرر امت اسلام است اما آنها هر روز حرف های تندی می زنند و دائم با کشورهای مسلمان درگیر هستند به طوری که روزی در سوریه اعمال زور می کنند و گاهی به یمن حمله می کنند و این کشور را حیاط خلوت خود می دانند در حالی که یک کشور مستقل هیچ گاه حیاط خلوت کشور دیگری نمی شود، آنها حتی در بحرین آتش افروزی می کنند و اخیرا نیز به جان قطر افتاده اند که بسیار ناپسند است.

رئیس قوه مقننه در ادامه با بیان اینکه همزیستی مسالمت آمیز مد نظر جمهوری اسلامی است، عنوان کرد: ایجاد وفاق و وحدت سیاست جمهوری اسلامی است چنانچه در سال های اخیر و کوران حوادث مسائلی پیش آمد که لایه های پنهان سیاسی را روشن کرد برای مثال گفته می شد در جنگ 33 روزه سعودی ها اطلاعات به اسرائیل می رساندند که ما باور نمی کردیم اما اسناد متقن آن به دستمان رسید.

اسرائیل به جبهه‌النصره کمک می‌کند

وی افزود: در نهایت تمام اقدامات عربستان به نفع اسرائیل بوده است که می خواهند تروریست ها از نفس نیافتند و حتی به برخی از آنها همچون جبهه النصره کمک می کنند لذا این هشداری برای مسلمانان است که در دامن توطئه بزرگ تر قرار نگیرند.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان به نگرانی دیگری که در آستانه روز جهانی قدس وجود دارد اشاره و خاطرنشان کرد: تعلق خاطر برخی کشورهای اسلامی به اسرائیل فاجعه و لکه ننگ است در حالی که امت اسلامی باید نسبت به سرنوشت فلسطین حساس باشد از این رو روز قدس امسال اهمیت فراوانی دارد و باید توان امت اسلامی در آن منعکس شود لذا امیدواریم در این روز وحدت امت اسلامی نمایان شود.