تولید نفت لیبی به بالاترین رقم از ۲۰۱۳ تاکنون رسید

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از بلومبرگ انگلیسی، پس از این که قرارداد با شرکت «وینترشال ایجی» حداقل دو حوزه نفتی لیبی را به تولید بازگرداند، این کشور به بیشترین تولید خود در چهار سال اخیر دست یافت که این به چالشهای پیشروی اوپک و تولیدکنندگان متحدش برای کاهش سطح ذخایر نفت خام جهانی اضافه میکند.
به گفته یه مقام آگاه که به علت محدودیتهای اعمال شده برای مصاحبه با رسانهها درخواست کرد نامی از او برده نشود، این کشور شمال آفریقا در حال حاضر در حدود۹۰۰هزار بشکه در روز نفت خام تولید میکند. تولید نفت پس از بازگشت به کار حوزههای نفتی توسعه یافته با وینترشال و افزایش تولید در شرارا، بزرگترین حوزه نفتی لیبی که ۲۷۰هزار بشکه در روز تولید میکند، جهش پیدا کرد.
طبق داده های جمعآوری شده توسط بلومبرگ، این کشور تقسیمشده از لحاظ سیاسی به بیشترین میزان تولید خود بعد از ماه جون ۲۰۱۳، که تولید در آن ۱.۱۳ میلیون بشکه در روز بود، رسیده است. این افزایش تولید به مشکلات پیش روی اوپک و سایر تولید کنندگان متحد با آن در مقابله با سطح ذخایر بالای جهانی اضافه کرده است.
اوپک و سایر تولید کنندگان مهم نفت خام در توافق می ماه خود کاهش تولید نفت را تمدید کردند تا با انبارها و ذخایر اشباع شده جهانی و قیمتهای رو به نزول مقابله کنند.ایران، لیبی و نیجریه از توافق کاهش تولید مستثنی شده بودند.
هفته گذشته شرکت ملی نفت لیبی و شرکت آلمانی وینترشال توافق کردند در برخی حوزهها فعالیتها را از سربگیرند که این به حوزه نفتی اگخارا اجازه داد دوباره نفت خام تولید کند. همچنین در نتیجه این توافق حوزه نفتی سارا هم در هفته گذشته به تولید بازگشت.
