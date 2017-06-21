کاخ ثابت پاسال در فهرست میراث ملی ثبت شد

بهگزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی، در نامهای که امروز چهارشنبه ۳۱ خرداد از سوی زهرا احمدیپور معاون رئیسجمهوری و رئیس سازمان میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری به سیدحسین هاشمی استاندار تهران ارسال شد، مراتب ثبت این اثر تاریخی به او ابلاغ شده است.
در متن این نامه آمده است:
«در اجرای بند (ج) مادهواحده قانون تشکیل سازمان میراثفرهنگی کشور مصوب ۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی و بند ششم ماده سوم قانون اساسنامه سازمان میراثفرهنگی کشور مصوب ۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی مبنی بر ثبت آثار ارزشمند منقول و غیرمنقول فرهنگیتاریخی کشور در فهرست آثار ملی و فهرستهای ذیربط، مراتب ثبت اثر فرهنگیتاریخی «خانه ثابت (معروف به کاخ ثابتپاسال)» واقع در استان تهران، شهر تهران، منطقه ۳ شهرداری، خیابان نلسون ماندلا (آفریقا) نبش خیابان شهید طاهری روانپور، پلاک۲، که پس از طی تشریفات قانونی لازم بهشماره ۳۱۷۴۴ مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۲ در فهرست آثار ملی ایران بهثبت رسیده، ابلاغ میشود.
اثر مذکور تحت حفاظت و نظارت این سازمان است و هر گونه دخل و تصرف یا اقدام عملیاتی که منجر به تخریب یا تغییر هویت آن شود برابر مواد ۵۵۸ لغایت ۵۶۹ از کتاب پنجم قانون مجازاتهای اسلامی، تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده، جرم محسوب میشود و مرتکب مشمول مجازاتهای قانونی خواهد شد و مرمت و بازسازی اثر صرفاً با تأیید و نظارت این سازمان ممکن خواهد بود.
خواهشمند است دستور فرمایید مراتب جهت اطلاع و اجرا به مقامات و مسئولان ذیربط در استان ابلاغ شود و از نتیجه این سازمان را مطلع کنند.»
