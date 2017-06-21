۳۱ خرداد ۱۳۹۶، ۱۱:۱۹

کاخ ثابت پاسال در فهرست میراث ملی ثبت شد

مراتب ثبت ملی «خانه ثابت (معروف به کاخ ثابت‌پاسال) در نامه‌ای از سوی معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری به استاندار تهران ابلاغ شد.

به‌گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی، در نامه‌ای که امروز چهارشنبه ۳۱ خرداد از سوی زهرا احمدی‌پور معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری به سیدحسین هاشمی استاندار تهران ارسال شد، مراتب ثبت این اثر تاریخی به او ابلاغ شده است.

در متن این نامه آمده است:

«در اجرای بند (ج) ماده‌واحده قانون تشکیل سازمان میراث‌فرهنگی کشور مصوب ۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی و بند ششم ماده سوم قانون اساسنامه سازمان میراث‌فرهنگی کشور مصوب ۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی مبنی بر ثبت آثار ارزشمند منقول و غیرمنقول فرهنگی‌تاریخی کشور در فهرست آثار ملی و فهرست‌های ذی‌ربط، مراتب ثبت اثر فرهنگی‌تاریخی «خانه ثابت (معروف به کاخ ثابت‌پاسال)» واقع در استان تهران، شهر تهران، منطقه ۳ شهرداری، خیابان نلسون ماندلا (آفریقا) نبش خیابان شهید طاهری روانپور، پلاک۲، که پس از طی تشریفات قانونی لازم به‌شماره ۳۱۷۴۴ مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۲ در فهرست آثار ملی ایران به‌ثبت رسیده، ابلاغ می‌شود.

اثر مذکور تحت حفاظت و نظارت این سازمان است و هر گونه دخل و تصرف یا اقدام عملیاتی که منجر به تخریب یا تغییر هویت آن شود برابر مواد ۵۵۸ لغایت ۵۶۹ از کتاب پنجم قانون مجازات‌های اسلامی، تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده، جرم محسوب می‌شود و مرتکب مشمول مجازات‌های قانونی خواهد شد و مرمت و بازسازی اثر صرفاً با تأیید و نظارت این سازمان ممکن خواهد بود.

خواهشمند است دستور فرمایید مراتب جهت اطلاع و اجرا به مقامات و مسئولان ذی‌ربط در استان ابلاغ شود و از نتیجه این سازمان را مطلع کنند.»

