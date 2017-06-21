به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته مرتضی الویری اعلام کرده بود هر عضو شورا تا ۳۱ خردادماه سه نفر را به عنوان نامزد برای شهرداری تهران به شورای منتخب معرفی میکند و این لیست تا هفته اول مردادماه گزینه نهایی را بر اساس مکانیزم تعریف شده معرفی خواهد کرد.
حسن خلیلآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با اینکه آیا تمامی ۲۱ عضو سه نامزد منتخب خود برای شهرداری را در جلسه امروز معرفی کردند، گفت: برخی از منتخبان گزینههای خود را معرفی کرده اما برخی نه، بنابراین تا ۱۴ تیرماه این مهلت به اعضا داده شد تا گزینههای مورد نظر خود را معرفی کنند.
وی در خصوص اینکه آیا این فرصت دوباره زمانبندی انتخاب شهردار را به تأخیر نمیاندازد، گفت: هنوز مشخص نیست شورای پنجم در نیمهمرداد تشکیل میشود یا در شهریورماه و هنوز این اختلاف نظر رفع نشده، اما در هر صورت چه مرداد ماه و چه شهریور ماه گزینه نهایی مشخص خواهد شد.
خلیلآبادی در خصوص تناقض حذف بند ۱۶ مشخصات عمومی شهردار تهران که بر اساس آن اعضای شورا نیز میتوانستند به عنوان گزینه شهرداری مطرح شوند با تفاهمنامه امروز منتخبان، گفت: نه آن تصمیمگیری چراغ سبزی به شهردار شدن یکی از منتخبان شورای پنجم است و نه تصمیمگیری امروز چراغ قرمزی در این خصوص، بلکه شورای پنجم قصد دارد به تعهدی که به مردم در خصوص یکپارچگی داده عمل کرده و به خاطر هیچ سمتی چه شهرداری، چه وزارت و چه وکالت از عضویت در شورا استعفا ندهد؛ بنابراین شورای پنجم با هیچ گونه استعفا موافقت نخواهد کرد.
وی همچنین در خصوص نحوه اطلاعرسانی جلسات منتخبان پنجم، افزود: در جلسه امروز پیشبینی شد کانالی برای اعلام رسمی اخبار منتخبان شورای پنجم راهاندازی شود.
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