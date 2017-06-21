عدالت واقعی در سایه قانون است/ مشروعیت ولایت توسط خداوند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد میرعمادی در جلسه تفسیر آیه ۲۵ سوره «حدید» با این عنوان «لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَیِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْکِتابَ وَ الْمیزانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَ أَنْزَلْنَا الْحَدیدَ فیهِ بَأْسٌ شَدیدٌ وَ مَنافِعُ لِلنَّاسِ وَ لِیَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ یَنْصُرُهُ وَ رُسُلَهُ بِالْغَیْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِیٌّ عَزیزٌ» اظهار داشت: موضوع این آیه بیان هدف اصلی بعثت پیامبران الهی است.

فلسفه بعثت پیامبران

وی با بیان اینکه ما می دانیم که خدای متعال عده ای از افراد را گزینش و انتخاب کرده است و به عنوان رسولان و پیامبران خودش به سوی مردم فرستاده است گفت: بعضی از این پیامبران صاحب شریعت بوده اند و بعضی نیز مبلغ شریعت بوده اند.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد با طرح این سوال که فلسفه بعثت پیامبران الهی چه بوده است؟ گفت: وقتی که به آیات قرآن مراجعه می کنیم می بینیم آیات قرآن برای بعثت پیامبران فلسفه متعددی ذکر کرده است.

آیت الله میرعمادی با اشاره به فلسفه بعثت پیامبران بیان داشت: دعوت به خدا پرستی، مبارزه با بت پرستی، ظلم، فساد و تبعیض، داوری و قضاوت بین مردم برای حل اختلافات، تعلیم و تربیت، اتمام حجت بر بشر، رهایی بشر از ظلمات و رساندن به سوی نور، تکامل عقلانی و تعالی اخلاقی بشر، تذکر و یادآوری نعمت ها و بیرون آوردن از غفلت ها، آزاد کردن انسان ها از جمله فلسفه های بعثت پیامبران بوده است.

وی با تاکید بر اینکه عالی ترین هدف از بعثت پیامبران الهی هدایت مردم به سوی کمال و برقراری قسط و عدل در جامعه است گفت: یکی آیاتی که به این امر اشاره کرده آیه ۲۵ سوره «حدید» است.

پیامبران برای راهنمایی و ارشاد مبعوث شده اند

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه آیه ۲۵ سوره «حدید» سه قسمت اصلی دارد گفت: قسمت اول بیان هدف از بعثت پیامبران است، قسمت دوم بیان ابزار لازم برای برقراری عدالت است و سوم بیان ضرورت حمایت و اطاعت پیامبران از سوی مردم است.

آیت الله میرعمادی با اشاره به ابزار بعثت پیامبران گفت: اولین ابزار بعثت هر پیامبری دلایل و شواهد روشن بر نبوت آنها است و ابزار دوم کتاب بوده که شامل قوانین و دستورات محکم و لازم برای هدایت و برقراری عدالت است.

وی با بیان اینکه برای خاتمه دادن به برنامه های جاهلیت، خرافات و بدعت ها باید برنامه صحیح، قانون درست و دستور العمل صحیح وجود داشته باشد که در قالب کتاب بر پیامبران الهی نازل شده است گفت: همچنین معیار سنجش، خوبی ها، بدی ها، ارزش ها و ضد ارزش ها، حق و باطل از دیگر ابزار بعثت پیامبران است.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه برخی گفته اند میزان قوانین و مقررات بوده، برخی گفته اند میزان عقل است و برخی نیز گفته اند میزان ولایت و ائمه است بیان داشت: پیامبران با خودشان سه ابزار بینات، کتاب و میزان دارند و مبعوث شدند برای اینکه مردم عدالت را اجرا کنند و برای عدالت به پا خیزند چرا که پیامبران راهنمایی و ارشاد می کنند و قوانین را ابلاغ می کنند.

مشروعیت ولایت از سوی خداوند است

آیت الله میرعمادی با تاکید بر اینکه ارسال رسول بر عهده خداوند است گفت: ولایت و حاکمیت از سوی خدای متعال است و نقش مردم در این زمینه پذیرش و اجرا است و مشروعیت ولایت از خداوند است، برخی اشتباه می کنند که مشروعیت ولایت و حکومت از مردم است و این در حالیست که بر اساس آیات قرآن و روایات مشروعیت حکومت از سوی خداوند است.

وی با تاکید بر اینکه مقبولیت از سوی مردم است افزود: کسانی که بیان می کنند مشروعیت از سوی مردم است ادله مشروعیت را کافی ندیده اند و آنها را خوب تفحص نکرده اند.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به اینکه عدالت واقعی در سایه قانون، رهبری پیامبران الهی و عمل مردم تحقق می یابد گفت: مشروعیت از سوی خداوند و مقبولیت پیامبران از سوی مردم است.

آیت الله میرعمادی ابزار دیگر که پیامبران با خودشان دارند «حدید» است که به معنای قوت و قدرت است گفت: پیامبران برای پیشرفت نیاز به «حدید» دارند