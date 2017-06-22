کارکنان تبلیغات اسلامی کرمان با شهدا تجدید میثاق کردند

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با گرامیداشت هفته دفاع مقدس کارکنان اداره کل تبلیغات اسلامی استان کرمان با حضور در گلزار شهدای انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس با نثار گل و قرائت فاتحه یاد و خاطره شهدای گرانقدر را گرامی داشته و با آرمانهای بلند این شاهدان همیشه تاریخ، تجدید عهد و پیمان کردند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمان در این مراسم با تبریک سالروز تاسیس سازمان تبلیغات اسلامی و ضمن تجدید پیمان با شهدا و خدای تبارک و تعالی خواستار ایجاد وحدت و همدلی در بین کارکنان شد.

حجت‌الاسلام علی جلالی بر تلاش بیشتر در راه اهداف و پیشبرد سازمان تبلیغات اسلامی تاکید و تصریح کرد: امیدوارم نتیجه این عهد و پیمان در کنار قبور شهدا در روز قیامت در عرش الهی در حالتی که این شهدا شاهد ما خواهند بود را محضر خداوند تبارک و تعالی تقدیم کنیم.

در مراسم تجدید میثاق کارکنان اداره کل تبلیغات اسلامی با شهدا، ختم یک جزء قرآن کریم طبق روال روزهای گذشته با حضور کارکنان در جوار نورانی شهدا برگزار شد.