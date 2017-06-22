حضور مردم مایه دلگرمی مظلومان است/ «قدس» روز انسجام امت اسلامی

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد میرعمادی نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد و هوشنگ بازوند استاندار لرستان با صدور پیام مشترکی مردم استان را به حضور باشکوه در راهپیمایی روز قدس دعوت کردند.
در متن این پیام آمده است:
روز قدس، روز ثبوت عشق است، روز تبلور عقیده و روز فریاد است، روز شعور و شعار است، روز پیکار و جهاد است، روز مقاومت و ایثار است، روز همدردی و رهایی است، روز اقتدار و انسجام امت اسلام است.
بی تردید، تدبیر، دوراندیشی و آیندهنگری حکیمانه امام راحل (ره) در نامگذاری آخرین جمعه ماه مبارک رمضان بهنام روز قدس، حمایت از ملت مظلوم فلسطین را استواری ابدی و جهانی بخشید تا برای همیشه مسئله فلسطین در یاد و خاطره آزادی خواهان و مسلمانان عالم زنده بماند و فراموش نکنند که بیتالمقدس پارهی تن اسلام است.
به فضل حضرت حقتعالی مردم بصیر و همیشه در صحنهی ایران اسلامی، بار دیگر با حضور تاریخی و تعیینکننده خود تمام نقشههای شوم دشمنان انقلاب و گروههای معاند و تکفیری به سرکردگی استکبار جهانی را نقش بر آب نموده و مایه دلگرمی تمام مظلومان جهان بهویژه مردم فلسطین خواهند بود.
لذا از تمامی مردم ولایتمدار، مؤمن و روزهدار لرستان دعوت میشود که همچون گذشته با لبیک به ندای رهبر عظیمالشان مسلمین جهان حضرت امام خامنهای (مدظلهالعالی) در این عرصه آزادگی و همدردی حضور بههم رسانند.
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