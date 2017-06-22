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۱ تیر ۱۳۹۶، ۱۲:۴۸

دعوت امام‌جمعه خرم‌آباد و استاندار به حضور در راهپیمایی روز قدس؛

حضور مردم مایه دلگرمی مظلومان است/ «قدس» روز انسجام امت اسلامی

حضور مردم مایه دلگرمی مظلومان است/ «قدس» روز انسجام امت اسلامی

خرم‌آباد- نماینده‌ ولی‌فقیه در لرستان و استاندار لرستان با صدور پیام مشترکی؛ مردم استان را به حضور باشکوه در راهپیمایی روز قدس دعوت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد میرعمادی نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد و هوشنگ بازوند استاندار لرستان با صدور پیام مشترکی مردم استان را به حضور باشکوه در راهپیمایی روز قدس دعوت کردند.

در متن این پیام آمده است:

روز قدس، روز ثبوت عشق است، روز تبلور عقیده و روز فریاد است، روز شعور و شعار است، روز پیکار و جهاد است، روز مقاومت و ایثار است، روز همدردی و رهایی است، روز اقتدار و انسجام امت اسلام است.

بی تردید، تدبیر، دوراندیشی و آینده‌نگری حکیمانه‌ امام راحل (ره) در نام‌گذاری آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به‌نام روز قدس، حمایت از ملت مظلوم فلسطین را استواری ابدی و جهانی بخشید تا برای همیشه مسئله‌ فلسطین در یاد و خاطره‌ آزادی خواهان و مسلمانان عالم زنده بماند و فراموش نکنند که بیت‌المقدس پاره‌ی تن اسلام است.

به فضل حضرت حق‌تعالی مردم بصیر و همیشه در صحنه‌ی ایران اسلامی، بار دیگر با حضور تاریخی و تعیین‌کننده‌ خود تمام نقشه‌های شوم دشمنان انقلاب و گروه‌های معاند و تکفیری به سرکردگی استکبار جهانی را نقش بر آب نموده و مایه‌ دلگرمی تمام مظلومان جهان به‌ویژه مردم فلسطین خواهند بود.

لذا از تمامی مردم ولایت‌مدار، مؤمن و روزه‌دار لرستان دعوت می‌شود که هم‌چون گذشته با لبیک به ندای رهبر عظیم‌الشان مسلمین جهان حضرت امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) در این عرصه‌ آزادگی و همدردی حضور به‌هم رسانند.

کد مطلب 4011974

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