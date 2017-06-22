جزئیات انتخاب رشته ارشد دانشگاه آزاد اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی، متقاضیان تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد در سال ۹۶ که در آزمون این مقطع که توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار شده شرکت کرده اند، می توانند از بعدازظهر امروز پنجشنبه اول تیرماه نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند.

مهلت انتخاب رشته کارشناسی ارشد این دانشگاه تا پایان روز شنبه ۱۰ تیرماه از طریق پایگاه الکترونیکی مرکز سنجش و پذیرش به آدرس www.azmoon.org انجام می شود.

داوطلبان حاضر در جلسه آزمون کارشناسی ارشد که مطابق کارنامه صادره توسط سازمان سنجش آموزش کشور مجاز به انتخاب رشته شده اند می توانند با استفاده از کد دسترسی مندرج در کارنامه و تهیه کارت اعتباری انتخاب رشته از سامانه فوق نسبت به ثبت رشته محلهای انتخابی خود اقدام کنند.

هر داوطلب می تواند متناسب با کد رشته امتحانی خود در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته حداکثر تا ۱۰۰ کد رشته محل را در فرم انتخاب رشته ثبت کنند.

داوطلبانی که علاوه بر کد رشته امتحانی اول در کد رشته امتحانی دوم نیز ثبت نام و در آزمون شرکت کرده اند می توانند رشته محل های متناسب با کد رشته امتحانی دوم خود را براساس اولویت موردنظر در میان ۱۰۰ رشته محل انتخابی درج کنند.

گزینش علمی براساس نمره کل مندرج در کارنامه اعلام شده برای داوطلب از سوی سازمان سنجش آموزش کشور انجام می شود لذا تقدم و یا تاخر ثبت کد رشته محلهای انتخابی توسط داوطلب هیچگونه تاثیر و یا امتیازی در گزینش نهایی نخواهد داشت و صرفا نشانگر ترتیب علاقه داوطلب به تحصیل در رشته محل مربوطه خواهد بود.

ثبت نام دوره های بدون آزمون (استعددهای درخشان) مقطع کارشناسی ارشد ویژه فارغ التحصیلان ممتاز مقطع کارشناسی واحدها و مراکز آموزشی وابسته دانشگاه آزاد اسلامی نیز همزمان با انتخاب رشته داوطلبان آغاز خواهد شد.

متقاضیان این دوره لازم است با مطالعه دقیق مفاد دفترچه راهنما در ارتباط با شرایط و ضوابط ثبت نام نسبت به تهیه کارت اعتباری و ثبت نام در این دوره اقدام کنند.

دفترچه راهنمای انتخاب رشته و ثبت نام دوره های بدون آزمون (استعدادهای درخشان) دانشگاه آزاد اسلامی همزمان با شروع ثبت نام از طریق سامانه www.azmoon.org قابل دریافت خواهد بود.

به داوطلبان توصیه می شود قبل از تهیه کارت اعتباری انتخاب رشته و یا ثبت نام دوره بدون آزمون (استعدادهای درخشان) نسبت به مطالعه دقیق دفترچه راهنما اقدام کنند.