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۱ تیر ۱۳۹۶، ۱۴:۱۳

در ادامه بازدیدهای شبانه صورت گرفت؛

بررسی مشکلات دو بیمارستان پایتخت با حضور وزیر بهداشت

بررسی مشکلات دو بیمارستان پایتخت با حضور وزیر بهداشت

وزیر بهداشت در ادامه بازدیدهای شبانه از بیمارستان های پایتخت، از دو بیمارستان لولاگر و ضیاییان بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید حسن هاشمی شب گذشته از بخش های مختلف بیمارستان لولاگر تهران بازدید و با کادر درمانی این بیمارستان گفتگو کرد.

وزیر بهداشت همچنین در جلسه ای که با حضور مسئولان دانشگاه علوم پزشکی ایران و بیمارستان لولاگر برگزار شد، مهمترین مشکلات این بیمارستان مطرح و دکتر هاشمی دستورات لازم برای جبران کمبود نیروی انسانی، یک دستگاه رادیولوژی پرتابل و یک دستگاه ماموگرافی صادر کرد.

همچنین طرح جایگزین این بیمارستان که بنا است در ۱۰ طبقه و ظرفیت ۱۵۰ تخت ساخته شود، مورد تاکید قرار گرفت.

وزیر بهداشت همچنین با حضور در بیمارستان ضیاییان، از بخش های مختلف آن مانند اورژانس، داخلی و پروژه های در حال ساخت توسعه اورژانس و اتاق های عمل بازدید کرد.

هاشمی با پرستاران، پزشکان و کادر درمانی این بیمارستان گفتگو و از بیماران عیادت کرد و بیماران مراتب رضایت خود را از خدمات درمانی ارائه شده در این بیمارستان، ابراز کردند.
بیمارستان ضیاییان تهران یکی از مهمترین مراکز تروما در تهران است و در سال گذشته حدود ۲۵۰۰ مصدوم حوادث ترافیکی به اورژانس این بیمارستان منتقل شده و خدمات درمانی مورد نیاز را دریافت کرده اند.

وزیر بهداشت همچنین در جلسه که مسئولان دانشگاه علوم پزشکی تهران و بیمارستان ضیاییان در آن حضور داشتند، دستورات لازم برای تسریع در ساخت طرح توسعه اورژانس، تجهیز اتاق های عمل در حال ساخت، تامین جراح مغز و اعصاب و نیز نوسازی و بهسازی تاسیسات این بیمارستان را صادر کرد.

هاشمی پس از این بازدید، بر سر قبور مطهر شهدای گمنام منطقه ابوذر حضور یافت و با قرائت فاتحه ای، به مقام شامخ این شهیدان بزرگوار، ادای احترام کرد.

کد مطلب 4012042
حبیب احسنی پور

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