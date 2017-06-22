بررسی مشکلات دو بیمارستان پایتخت با حضور وزیر بهداشت

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید حسن هاشمی شب گذشته از بخش های مختلف بیمارستان لولاگر تهران بازدید و با کادر درمانی این بیمارستان گفتگو کرد.

وزیر بهداشت همچنین در جلسه ای که با حضور مسئولان دانشگاه علوم پزشکی ایران و بیمارستان لولاگر برگزار شد، مهمترین مشکلات این بیمارستان مطرح و دکتر هاشمی دستورات لازم برای جبران کمبود نیروی انسانی، یک دستگاه رادیولوژی پرتابل و یک دستگاه ماموگرافی صادر کرد.

همچنین طرح جایگزین این بیمارستان که بنا است در ۱۰ طبقه و ظرفیت ۱۵۰ تخت ساخته شود، مورد تاکید قرار گرفت.

وزیر بهداشت همچنین با حضور در بیمارستان ضیاییان، از بخش های مختلف آن مانند اورژانس، داخلی و پروژه های در حال ساخت توسعه اورژانس و اتاق های عمل بازدید کرد.

هاشمی با پرستاران، پزشکان و کادر درمانی این بیمارستان گفتگو و از بیماران عیادت کرد و بیماران مراتب رضایت خود را از خدمات درمانی ارائه شده در این بیمارستان، ابراز کردند.

بیمارستان ضیاییان تهران یکی از مهمترین مراکز تروما در تهران است و در سال گذشته حدود ۲۵۰۰ مصدوم حوادث ترافیکی به اورژانس این بیمارستان منتقل شده و خدمات درمانی مورد نیاز را دریافت کرده اند.

وزیر بهداشت همچنین در جلسه که مسئولان دانشگاه علوم پزشکی تهران و بیمارستان ضیاییان در آن حضور داشتند، دستورات لازم برای تسریع در ساخت طرح توسعه اورژانس، تجهیز اتاق های عمل در حال ساخت، تامین جراح مغز و اعصاب و نیز نوسازی و بهسازی تاسیسات این بیمارستان را صادر کرد.

هاشمی پس از این بازدید، بر سر قبور مطهر شهدای گمنام منطقه ابوذر حضور یافت و با قرائت فاتحه ای، به مقام شامخ این شهیدان بزرگوار، ادای احترام کرد.