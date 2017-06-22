حضور دوندگان ابرماراتن در ایران/ ثبت کاخ جنجالی تهران

به گزارش خبرنگار مهر، در این هفته یکی از فعالان گردشگری کرمان اعلام کرد که قویترین دوندگان ابر ماراتن برای دومین بار به کویر لوت میآیند؛ قرار است تا اواخر شهریور ماه دوندگان برتر کشورهای دیگر به گرمترین نقطه کویر لوت بیایند و در دمای هوای گرم این کویر، ماراتن برگزار کنند.
همچنین در این هفته خبر رسید که قرار است یک دونده ایتالیایی رکورد گینس را برای طولانیترین دوندگی در دمای ۷۰ درجه در کویر لوت را به ثبت در فهرست گینس برساند.
همچنین مرتضی رحمانی موحد معاون گردشگری کشور، تصویب تشکیل کارگروه دستورالعمل گردشگری دریایی با رویکرد نقش بخش خصوصی را اقدامی در راستای اجرایی شدن قانون برنامه ششم توسعه کشور برای ساماندهی سواحل مطرح کرد.
دفتر پژوهش کاخ گلستان نیز در این هفته از همه افراد و پژوهشگرانی که در این مجموعه تاریخی تأثیرگذار بودهاند، برای ثبت تاریخ شفاهی کاخ گلستان دعوت کرد.
خبر بد این هفته نیز مربوط به درگذشت بتول احمدی از موزهداران فعال و باسابقه ایران و مدیر اسبق موزه رضا عباسی بود که در سکوت خبری از دنیا رفت؛ او بیشترین حضور را در موزه رضا عباسی داشته و بیشتر افراد، او را به عنوان یکی از کارشناسان مطرح موزهداری میشناختند.
در این هفته خبر رسید که پس از جنجالهای چند ساله بر سر کاخ ثابت پاسال در فهرست میراث ملی، ثبت و در نامهای از سوی رئیس سازمان میراث فرهنگی به استاندار تهران ابلاغ شد.
مسعود رضاییمنفرد مدیر پایگاه میراث جهانی تخت جمشید نیز از تبدیل تل آجری به سایت موزه خبر داد.
رالی گردشگری سردشت نیز هفتم و هشتم تیرماه به مناسبت بزرگداشت شهدا، جانبازان و بازماندگان بمباران شیمیایی شهر سردشت برگزار میشود.
این هفته در پی نشست خبری نمایشگاهی در موزه دوران اسلامی، سرپرست موزه هنرهای معاصر با تأکید بر اینکه تمام آثار گنجینه موزه هنرهای معاصر به نام موزه سند دارد، گفت: همه آثار گنجینه به مخزن نگهداری آثار برگشته است.
این هفته نشست خبری دومین جشنواره طبیعتگردی، طب سنتی و گیاهان دارویی برگزار شد.
در این نشست لیلا اژدری سرپرست دفتر بازاریابی معاونت گردشگری گفت: نطنز میتواند به عنوان مقصد بینالمللی طبیعتگردی و گیاهان دارویی معرفی شود.
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