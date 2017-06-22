دستگاه قضایی با فساد مبارزه کند/ضرورت ایجاد امنیت اجتماعی

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد میرعمادی ظهر پنج شنبه در نشست با کارکنان دستگاه قضایی لرستان در سخنانی با اشاره به ابعاد شخصیتی شهید بهشتی اظهار داشت: شهید بهشتی شخصیتی برجسته بود و در میان خصوصیت های شهید بهشتی دو خصوصیت بسیار برجسته بود که شامل تفکر و همچنین تعهد بود.

شهید بهشتی تفکر برخواسته از اسلام ناب داشت

وی با بیان اینکه شهید بهشتی تفکر برخواسته از اسلام ناب داشت عنوان کرد: ایشان عالمی اسلام شناس بود و سالیان سال با وجود اینکه در غرب زندگی کرده بودند هیچ گاه دنباله رو تفکر غربی نبوده است.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه شهید بهشتی عالمی ربانی بود که متاسفانه تفکر این شهید مغفول واقع شده است ادامه داد: اندیشه شهید بهشتی در دولت، حکومت، سیاست و اقتصاد کشور به کار گرفته نشده است.

آیت الله میرعمادی با بیان اینکه همچنین شهید بهشتی به اسلام، مردم، نظام تعهد داشت و به دنبال خدمت بود افزود: شهید بهشتی پایه گذار دستگاه قضایی قوی بود که ثمره آن را بعد شهادت ایشان شاهد هستیم.

وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه نیاز مردم به حکومت در سه چیز است گفت: این سه چیز شامل امنیت، عدالت و معیشت است که دستگاه قضایی مظهر عدالت و اقتدار است.

ضرورت ایجاد امنیت اجتماعی

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه نتیجه این عدالت و اقتدار امنیت است ادامه داد: قضاوت راهی برای ایجاد عدالت، احقاق حق و رفع خصومت و منازعات است.

آیت الله میرعمادی با تاکید بر اینکه قاضی در جایگاه پیامبر(ص) و امام علی(ع) نشسته است گفت: در این راستا نباید ناخواسته داوری ناعادلانه از سوی قضات صورت گیرد و باید اصول داوری از سوی قاضی رعایت شود.

وی با تاکید بر اینکه علمی که برای قاضی ملاک بوده علم حسی و عینی است نه علم شناختی ادامه داد: در این راستا مردم از دستگاه قضایی چند انتظار و توقع دارند.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد ایجاد امنیت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم را یکی از این انتظارات مردم عنوان کرد و گفت: متاسفانه در بحث پیشگیری ضعیف هستیم و وقتی جرمی و حادثه ای رخ داد سپس ما اقدام می کنیم.

دستگاه قضایی با فساد مبارزه کند

آیت الله میرعمادی مبارزه اساسی با فساد را یکی دیگر از انتظارات مردم از دستگاه قضایی برشمرد و گفت: در این راستا دستگاه قضایی باید اقدامات جدی انجام دهد و با فساد مبارزه کند.

وی با تاکید بر اینکه همه می گویند باید جلوی اختلاس، فساد و حقوق های نجومی گرفته شود ادامه داد: این امر باید از سوی دستگاه قضایی صورت گیرد چرا که در غیر اینصورت اعتماد مردم سلب می شود و زحمات دیگر دستگاه قضایی نادیده گرفته می شود.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه فساد موریانه است و جلوی آن باید گرفته شود چرا که همه را آلوده می کند افزود: اگر جلوی فساد اقتصادی گرفته نشود مانند موریانه از درون همه چیز را خراب می کند و دستگاه قضایی باید بتواند با فساد مبارزه کند.

آیت الله میرعمادی کوتاه کردن مسیر دادرسی و کاهش ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی را یکی دیگر از انتظارات مردم برشمرد و گفت: باید روند دادرسی در دستگاه قضایی کوتاه شود و بناید بررسی پرونده ها مشمول زمان شود.

اعتماد مردم به اقتدار دستگاه قضایی بستگی دارد

وی همچنین برخور مناسب با مراجعه کنندگان را یکی دیگر از توقعات مردم از دستگاه قضایی عنوان کرد و گفت: عملکرد و اقتدار قوه قضائیه باعث جلب اعتماد مردم است و سطح اعتماد مردم را بالا می برد.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه اعتماد مردم به اقتدار دستگاه قضایی بستگی دارد تصریح کرد: کارهای خوبی در دستگاه قضایی صورت گرفته و سلامت دستگاه قضایی یکی از نقاط قوت دستگاه قضا محسوب می شود.

آیت الله میرعمادی با اشاره به فعالیت افراد دانا و آگاه در دستگاه قضایی افزود: دستگاه قضایی به عنوان دستگاه قضایی مستقل عمل می کند و وابسته به هیچ جریان نیست و عملکرد دادگستری لرستان نیز رضایت بخش مردم است.