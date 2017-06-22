روز قدس روز افشارگری بزرگ علیه رژیم صهیونیستی است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی امروز پنج شنبه (۱ تیرماه) با تاکید بر اهمیت حضور مردم در راهپیمایی روز قدس در جمع خبرنگاران، افزود: روز قدس روز بسیار مهم و بزرگی است و از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی که امام (ره) پایه گذار و موسس این فکر بود، تلاش کشورهای بزرگ به ویژه غربی ها برآن بود تا به نحوی مساله اسراییل عادی جلوه داده شده و از ذهنیت مسلمانان پاک شود بدان معنا که یک نوع غفلت بر اذهان مسلمانان شکل گیرد زیرا زمانی مساله مبارزه فلسطینیان دچار سایش شد و تئوری های سازش مطرح بود که کشورهای غربی تلاش می کردند عملا پوششی به جنایت های صهیونیست ها داده شود.

وی ادامه داد: امام (ره) با ایجاد روز قدس عملا این پرده را کنار زد و با ایجاد یک روشن بینی بین مسلمانان تلاش کردند تا نه تنها نسبت به جنایات رژیم صهیونیستی غفلت نشود بلکه با گامی رو به جلو، مسایل را روشن تر کنند که از همین مسیر انتفاضه ها به وجود آمد و تئوری سازش دچار نوعی زمین گیری شد.

رئیس قوه مقننه یادآور شد: در شرایط فعلی به جهت رفتاری که آمریکا و رژیم صیهونیستی در پیش گرفت، این مساله جدی تر شده زیرا جریان های تروریستی را مورد حمایت قرار دادند و تروریست ها را به جان کشورهای اسلامی انداختند و عملا کشورهای اسلامی را دچار سایشی از درون کردند.

لاریجانی تاکید کرد: هرچه انرژی کشورهای اسلامی کاهش یابد به نفع رژیم صیهونیستی است، همچنین آمریکا و برخی کشورهای دیگر به دنبال آن هستند تا کشورهای سست عنصری که در درون خود دچار مشکلاتی هستند را ترغیب کنند تا این کشورها به سمت روابط کاملا شفاف با رژیم صهیونیستی بروندکه این نیز نوعی ضایعه برای کشورهای اسلامی است.

وی افزود: البته ضعف های رژیم صیهونیستی و سپرهایی در مقابل آن وجود دارد اما به هرحال این ضایعات نیز در شرایط فعلی باقی است.

رئیس مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه روز قدس نوعی افشاگری بزرگ علیه رژیم صیهونیستی است، تصریح کرد: اکنون ما احتیاج به نوعی افشارگری بزرگ داریم زیرا مساله روز قدس تنها در جغرافیای ایران تعریف نمی شود بلکه بسیاری از کشورهای دیگر موضوع را جدی گرفته و آن را پیگیری می کنند تا حدی که وزرای کشورهای اسلامی نیز روز قدس را به عنوان یک روز مهم ثبت کردند.

لاریجانی یادآور شد: البته هنوز هم برخی کشورها تلاش می کنند که روز قدس جدی گرفته نشود اما با این وجود روز قدس آرام آرام عمومیت و نشر پیدا خواهد کرد و اگر این روز تبدیل به حرکتی بزرگ شود ما یک افشارگری بزرگی علیه اسراییل و استکبار خواهیم داشت و کمک بسیاری به از بین رفتن شگردهای آنها می شود.

وی درباره نقش حضور مردم در راهپیمایی روز قدس، تصریح کرد: با توجه به نکات مذکور، حضور مردم در راهپیمایی روز قدس می تواند بسیار موثر باشد و مردم این افشارگری را تحقق خواهند داد و ستون هایی که برخی کشورها برای نسیان و فراموشی مسایل جنایت اسراییل دنبال می کردند را از بین خواهد برد.

رئیس قوه مقننه تاکید کرد: حضور مردم در راهپیمایی روز قدس بسیار موثر است و کمک زیادی به عظمت مسلمانان و آینده امت اسلامی خواهد کرد.