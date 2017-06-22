معاون سیما به پشت صحنه «ماه عسل» رفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت سیما، مرتضی میرباقری معاون سیما، عبدالکریم خیامی رییس طرح، برنامه و ارزیابی سیما، علی اصغر پورمحمدی مدیر شبکه سه، ناصر کریمان مدیر گروه اجتماعی شبکه، مرتضی طاهری مشاور اجرایی و مدیر دفتر معاون سیما و مهدی توکلی زاده مدیر روابط عمومی معاونت سیما از جمله مدیرانی بودند که امروز اول تیر به پشت صحنه «ماه عسل» رفتند.

این بازدید با گفتگوهای مدیران سازمان با احسان علیخانی و عوامل همراه بود.

میرباقری آسیب شناسی «ماه عسل» درباره سوژه ها و بیان و رفع مشکلات توده مردم را یکی از ویژگی های این برنامه عنوان کرد و پورمحمدی نیز اعتماد مردم به «ماه عسل» و جمع شدن مبلغی بیش از ١٤ میلیارد تومان کمک مردمی را نتیجه ارتقای کیفیت و برنامه سازی درست و استاندارد دانست.

میرباقری همچنین احسان علیخانی و تیم «ماه عسل» را امنای مردم دانست و نمره امسال این برنامه را بالاتر از ٢٠ اعلام کرد.

ناصر کریمان نیز اقدام نیکوکارانه و راه اندازی کمپین آزادی زندان در «ماه عسل» را برگ برنده این برنامه در سالِ ٩٦ دانست و سوژه پردازی دقیق تر را ویژگی و دلیل اصلی تمایز این برنامه با باقی برنامه ها عنوان کرد.

مدیران مهمان «ماه عسل» امروز دقایقی از برنامه را نیز از نزدیک تماشا کردند.