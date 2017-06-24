همواره به حضور بازیگران جوان تئاتر نیازمندیم/شانس کار با نسل جدید

کیومرث مرادی کارگردان تئاتر ایران که این روزها «هملت، تهران ۲۰۱۷» را با حضور نسل جوانی از بازیگران تئاتر در مجموعه تئاتر شهرزاد روی صحنه برده است درباره شرایط اجرای این اثر در یک سالن تازه تأسیس خصوصی به خبرنگار مهر گفت: هر مجموعه تئاتری تازه تأسیس با سختی های زیادی شروع به کار می کند و راه اندازی تئاتر شهرزاد که مجموعه بزرگی است به مانند یک سالن کوچک تئاتر نیست. طبعا ما برای روزهای اول اجرای نمایش «هملت، تهران ۲۰۱۷» مشکلاتی داشتیم ولی مجموعه شهرزاد تلاش کرد تا این مشکلات نظیر سیستم هواساز و نور سالن حل شود که این اتفاق افتاد.

وی ادامه داد: خیلی دلم می خواهد از تماشاگرانی که در ۲ روز اول اجرا صبوری کردند و با وجود گرم بودن سالن تا انتهای اجرا نشستند و از تئاتر خصوصی و جوانان مستعد تئاتری که در نمایش به ایفای نقش پرداختند حمایت کردند، تشکر کنم. ما این روزها تلاش می کنیم که هر روز اجرای بهتری نسبت به روزهای گذشته داشته باشیم.

کارگردان نمایش هایی چون «افسون معبد سوخته» و «شکلک» با توجه به تجربیات متفاوتی که طی یک سال گذشته در زمینه کارگردانی تئاتر داشته است درباره دستاوردهای کار با نیروهای جوان تئاتری اظهار کرد: هر چند سال یک بار شانس کار کردن با نسل بعد از خود را امتحان می کنم زیرا تئاتر و سینما نیاز به نیروهای جدید دارد. وقتی در این مدل از تئاتر کار می کنید باید بدانید که هر ۸ سال، بازیگران جدیدی آماده ورود به تئاتر، سینما و تلویزیون می شوند و از آنجا که سال ها به عنوان معلم بازیگری فعالیت کردم با بازیگران جوان زیادی مواجه هستم.

مرادی یادآور شد: نمایش «هملت، تهران ۲۰۱۷» مدل و جنس متفاوت دارد و حجم تمرین های آن نیز بالا بود به همین دلیل باید در انتخاب بازیگر هم متفاوت عمل می کردیم، از این رو شاهد حضور بازیگرانی در نمایش هستیم که استعدادهای خوبی دارند.

وی درباره اینکه آیا بازخورد مخاطب در مواجهه با نمایش «هملت، تهران ۲۰۱۷» قابل قبول بوده یا نه، گفت: حجم مخاطبی که طی این یک هفته اجرای نمایش «هملت، تهران ۲۰۱۷» از این اثر دیدن کرده اند با توجه به شرایطی که همه تئاترها برای جذب مخاطب تلاش می کنند، خوب بود و من بسیار از این امر راضی هستم. بازخوردها حاکی از آن است که بخشی از مخاطبان از اجرای متفاوت نمایشنامه «هملت» راضی هستند. من هر روز از مخاطبان می خواهم که نظراتشان را به ما منتقل کنند تا اجرای موفق تری از این کار داشته باشیم و در عین حال این نظرات را برای تجربه های آینده نیز مدنظر قرار دهیم.

این کارگردان شناخته شده تئاتر ایران با بیان اینکه این گام اول و آخر فعالیت گروه جوان نمایش «هملت، تهران ۲۰۱۷» نیست، اظهار کرد: من در ادامه تفکر کمپانی تئاتر «امید ایران» درصدد این هستم که سالانه اجراهای متفاوتی را در عرصه تئاتر داشته باشیم. به تازگی هم نمایش «دشمن مردم» از تولیدات این کمپانی در تئاتر مولوی به صحنه رفت که مورد استقبال هم قرار گرفت و قرار است در سالنی دیگر هم اجرا داشته باشد.

مرادی در پایان تأکید کرد: یکی از مهمترین نگاه های من در کمپانی تئاتر «امید ایران» این است که کارگردان های جوان و مستعد تئاتری در این کمپانی فعالیت داشته باشند و کارگردانی در این کمپانی تنها منوط به من نشود.